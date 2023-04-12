Первые итоги и заявления после встречи Шмыгаля с Трюдо (ВИДЕО)

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Моесеенко Валентина
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетил с рабочим визитом Канаду. Это страна, которая всегда исторически поддерживала Украину. Там украинская делегация провела несколько дней, пишут "Комментарии" со ссылкой на FREEДОМ.
Визит премьер-министра Украины в Канаду: Что уже известно по переговорам
Да, самолет с украинской делегацией приземлился в Канадском аэропорту еще утром 11 апреля. Этот визит стал первой поездкой Шмыгаля в Канаду. И планы – огромные.
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Перед началом официальной части визита украинская делегация встретилась с конгрессом украинцев Канады – организацией, объединяющей диаспору. Участие во встрече также приняла заместитель премьер-министра Канады и украинка по происхождению Христя Фриланд.
Основные направления взаимодействия Украины и Канады были озвучены на личной встрече премьер-министров Трюдо и Шмыгаля. Это, прежде всего, экономический блок, сотрудничество в котором обе страны намерены углублять и масштабировать. Для реализации планов стороны подписали договор о намерении расширить зону свободной торговли между государствами. В нем появилось 9 новых разделов, включая расширение сотрудничества на рынке услуг и телекоммуникаций.
Не менее важный блок – санкционный. Канада, не являясь страной Евросоюза, поддерживает все экономические меры влияния Европы против российского агрессора. И спешит вводить новые, вместе с этим добавляет в списки и арестовывает имущество военных преступников и спонсоров российского режима.
По прошествии нескольких дней в Канаде украинская делегация проведет несколько встреч и в США. Анонсируется, что Денис Шмигаль будет обсуждать там вопросы послевоенного восстановления Украины.
Напомним, "Комментарии" писали, что Канада готовится передать Украине оружие в 150 миллионов долларов.
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