Первые итоги и заявления после встречи Шмыгаля с Трюдо (ВИДЕО)

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетил с рабочим визитом Канаду. Это страна, которая всегда исторически поддерживала Украину. Там украинская делегация провела несколько дней, пишут "Комментарии" со ссылкой на FREEДОМ.



Визит премьер-министра Украины в Канаду: Что уже известно по переговорам

Да, самолет с украинской делегацией приземлился в Канадском аэропорту еще утром 11 апреля. Этот визит стал первой поездкой Шмыгаля в Канаду. И планы – огромные.

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“На этой неделе мы работаем здесь и в Соединенных Штатах. Проведем встречу с премьером Канады Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд. Впереди также встречи с чиновниками США и участие в Spring Meetings. Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства. Работаем ради победы”, — написал глава украинского правительства в Telegram.

Перед началом официальной части визита украинская делегация встретилась с конгрессом украинцев Канады – организацией, объединяющей диаспору. Участие во встрече также приняла заместитель премьер-министра Канады и украинка по происхождению Христя Фриланд.

“Поблагодарил за отстаивание интересов Украины. Наша цель неизменна – победа над агрессором и восстановление сильной, демократической Украины в составе ЕС и НАТО. Наша страна нуждается в солидарности каждого украинца в мире. Знаю, что мы всегда можем на это рассчитывать. Сейчас все украинские максимально объединены. Каждый трудится на своем фронте. Нам нужно говорить единственным сильным голосом и призывать мир к солидарности с Украиной”, — заявил Шмигаль.

Основные направления взаимодействия Украины и Канады были озвучены на личной встрече премьер-министров Трюдо и Шмыгаля. Это, прежде всего, экономический блок, сотрудничество в котором обе страны намерены углублять и масштабировать. Для реализации планов стороны подписали договор о намерении расширить зону свободной торговли между государствами. В нем появилось 9 новых разделов, включая расширение сотрудничества на рынке услуг и телекоммуникаций.

Не менее важный блок – санкционный. Канада, не являясь страной Евросоюза, поддерживает все экономические меры влияния Европы против российского агрессора. И спешит вводить новые, вместе с этим добавляет в списки и арестовывает имущество военных преступников и спонсоров российского режима.

“Мы ввели санкции против 14 граждан России и 34 юридических лиц, включая связанные с группой “Вагнера”. Также мы продолжаем давить на российских союзников – на Беларусь и ввели санкции против девяти компаний, связанных с белорусским частным сектором”, – сообщил Трюдо.

Канада продолжит поддерживать Украину и в военном секторе. Страна – один из пяти главных поставщиков военной помощи за последний год. И один из членов так называемой танковой коалиции.

“Мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения – танков, бронемашин, а также боеприпасов. Мы проговорили этот вопрос на встрече с премьер-министром и членами правительства Канады", – сказал Шмигаль.

По прошествии нескольких дней в Канаде украинская делегация проведет несколько встреч и в США. Анонсируется, что Денис Шмигаль будет обсуждать там вопросы послевоенного восстановления Украины.

Напомним, "Комментарии" писали, что Канада готовится передать Украине оружие в 150 миллионов долларов.

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