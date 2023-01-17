logo

BTC/USD

21310.03

ETH/USD

1581.96

LTC/USD

87.45

USD/UAH

40.25

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Первая леди Украины передала послание Зеленского Си Цзиньпину: О чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Первая леди Украины передала послание Зеленского Си Цзиньпину: О чем идет речь

Поддержка Украины - один из тезисов, звучащих на Всемирном экономическом форуме, открывшемся в понедельник в Давосе

сегодня, 23:29
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Первая леди Украины Елена Зеленская, выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявила, что имеет миссию передать делегации Китая письмо украинского президента с предложениями по прекращению войны и окончанию российской агрессии против Украины, пишут "Комментарии".

Первая леди Украины передала послание Зеленского Си Цзиньпину: О чем идет речь

Елена Зеленская передала Китаю письмо украинского президента

Первая леди призвала участников крупнейшего мирового форума и их страны сделать все возможное для прекращения полномасштабного вторжения России в Украину.

После Зеленской выступил вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ, с которым она передала письмо китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Жена украинского президента представила все элементы формулы мира от Зеленского и передала аналогичные письма главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен и президенту Швейцарии Елену Берсе. Призвав каждого активнее использовать свое влияние. Она подчеркнула, что глобальные последствия этой войны будут еще хуже, если Украина терпит поражение.

"Как мир рассчитывает добиться климатической нейтральности, если он не может остановить сгорание целых украинских городов. Это то, что делает Россия своей артиллерией, ракетами, иранскими беспилотниками, – сказала она. – Вы знаете, что российская агрессия никогда не предназначалась для того, чтобы останавливаться у границ Украины. Эта война может продвинуться вперед и спровоцировать более масштабные кризисы, если Украина проиграет".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая во вторник на давосском форуме, обратилась к украинцам и подчеркнула, что "Европа всегда будет на вашей стороне".

"Я могу заверить вас, что Европа всегда будет на вашей стороне. Многие сомневались, что эта поддержка будет столь непоколебима. Но сегодня европейские страны все чаще поставляют Украине нужное оружие. Мы принимаем около четырех миллионов украинцев в наших городах, домах и школах", – подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Президент Украины, как писали "Комментарии", впервые презентовал свою " формулу мира " из 10 пунктов, в ноябре, во время онлайн-выступления перед главами стран "большой двадцатки" G-20. Эти 10 шагов предполагают полный вывод российских войск с территории Украины, специальный трибунал по военным преступлениям для России и международные гарантии ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины. Зеленский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в последние два месяца обсуждали дипломатическую стратегию Украины по развитию отношений со странами Азии и Африки, поскольку Киев стремится расширить круг своих союзников.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!