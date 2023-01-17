Первая леди Украины передала послание Зеленского Си Цзиньпину: О чем идет речь

Первая леди Украины Елена Зеленская, выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявила, что имеет миссию передать делегации Китая письмо украинского президента с предложениями по прекращению войны и окончанию российской агрессии против Украины, пишут "Комментарии".



Елена Зеленская передала Китаю письмо украинского президента

Первая леди призвала участников крупнейшего мирового форума и их страны сделать все возможное для прекращения полномасштабного вторжения России в Украину.

После Зеленской выступил вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ, с которым она передала письмо китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Жена украинского президента представила все элементы формулы мира от Зеленского и передала аналогичные письма главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен и президенту Швейцарии Елену Берсе. Призвав каждого активнее использовать свое влияние. Она подчеркнула, что глобальные последствия этой войны будут еще хуже, если Украина терпит поражение.

"Как мир рассчитывает добиться климатической нейтральности, если он не может остановить сгорание целых украинских городов. Это то, что делает Россия своей артиллерией, ракетами, иранскими беспилотниками, – сказала она. – Вы знаете, что российская агрессия никогда не предназначалась для того, чтобы останавливаться у границ Украины. Эта война может продвинуться вперед и спровоцировать более масштабные кризисы, если Украина проиграет".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая во вторник на давосском форуме, обратилась к украинцам и подчеркнула, что "Европа всегда будет на вашей стороне".

"Я могу заверить вас, что Европа всегда будет на вашей стороне. Многие сомневались, что эта поддержка будет столь непоколебима. Но сегодня европейские страны все чаще поставляют Украине нужное оружие. Мы принимаем около четырех миллионов украинцев в наших городах, домах и школах", – подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Президент Украины, как писали "Комментарии", впервые презентовал свою " формулу мира " из 10 пунктов, в ноябре, во время онлайн-выступления перед главами стран "большой двадцатки" G-20. Эти 10 шагов предполагают полный вывод российских войск с территории Украины, специальный трибунал по военным преступлениям для России и международные гарантии ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины. Зеленский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в последние два месяца обсуждали дипломатическую стратегию Украины по развитию отношений со странами Азии и Африки, поскольку Киев стремится расширить круг своих союзников.





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