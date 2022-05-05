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Первая леди Украины обратилась к властям Великобритании

Елена Зеленская отметила потребности Украины в вооружении

5 мая 2022, 15:39
Автор:

Козлова Альбіна
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Елена Зеленская обратилась к иностранным партнерам со словами благодарности и призывом о предоставлении тяжелого вооружения Украине. По ее словам, за все смерти наших граждан и преступления против украинцев следует привлечь Путина и виновных в них к ответственности, пишет GMB.

Первая леди Украины обратилась к властям Великобритании

Елена Зеленская, фото Facebook

Признание преступлений и геноцида – это решительная воля международного сообщества, мировых лидеров и соответствующих международных институтов, первый очень важный шаг. Далее требуется реальный международный интерес к этому.

"Публикация российских преступлений в мировых СМИ, осуждение сторонников войны – все это часть процесса, который должен состояться. Только полное осуждение, как показывает история, может вернуть здравый смысл стране, решившей, что имеет право убивать другие страны и народы. Как видим, этого урока истории не хватило даже на столетие", — подчеркнула она.

Зеленская поблагодарила за гуманитарную помощь для украинцев, но подчеркнула, что украинцам очень нужно оружие для защиты себя от обстрелов, от оккупации, для предотвращения преступлений, которые россияне совершают с нашими детьми и взрослыми. Для возвращения беженцев домой, восстановления экономики и остановки врага, несущего смерти и увечья гражданам, нужны быстрые темпы обеспечения тяжелым вооружением ВСУ. Первая леди поблагодарила Великобританию за социальные программы для украинских беженцев – "Украинская семейная схема", "Дом для Украины". Эти программы рассчитаны на то, чтобы украинцы могли через сайт связаться с семьей, которая их примет, получить спонсорскую визу и работу.

"Каждый украинец знает, что Великобритания является нашим надежным союзником и близким партнером. Британский народ и британское правительство одними из первых показали принципиальную и твердую поддержку Украины, став примером для многих других стран. Я знаю, что многие британцы открыли свои дома для украинских женщин и детей, спасающихся от ужасов войны. Однако процедура все еще остается сложной и довольно продолжительной", — отметила Зеленская.

Жена президента подчеркнула, что надеется на либерализацию визового режима для граждан Украины, что позволило бы украинским художникам, студентам, врачам, бизнесменам проживать и работать в стране.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина и Великобритания упростили торговлю между двумя странами.


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Источник: https://www.itv.com/goodmorningbritain/articles/gmb-exclusive-ukraines-first-lady-olena-zelenska-on-the-support-the-uk-has?fbclid=IwAR1VYUbGQBOwDnu3imjWJ6TR0hovjR85ggZHqTkA02vTCabfIuVolfCCpL4
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