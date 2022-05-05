Первая леди Украины обратилась к властям Великобритании

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Козлова Альбіна
Елена Зеленская обратилась к иностранным партнерам со словами благодарности и призывом о предоставлении тяжелого вооружения Украине. По ее словам, за все смерти наших граждан и преступления против украинцев следует привлечь Путина и виновных в них к ответственности, пишет GMB.
Елена Зеленская, фото Facebook
Признание преступлений и геноцида – это решительная воля международного сообщества, мировых лидеров и соответствующих международных институтов, первый очень важный шаг. Далее требуется реальный международный интерес к этому.
Зеленская поблагодарила за гуманитарную помощь для украинцев, но подчеркнула, что украинцам очень нужно оружие для защиты себя от обстрелов, от оккупации, для предотвращения преступлений, которые россияне совершают с нашими детьми и взрослыми. Для возвращения беженцев домой, восстановления экономики и остановки врага, несущего смерти и увечья гражданам, нужны быстрые темпы обеспечения тяжелым вооружением ВСУ. Первая леди поблагодарила Великобританию за социальные программы для украинских беженцев – "Украинская семейная схема", "Дом для Украины". Эти программы рассчитаны на то, чтобы украинцы могли через сайт связаться с семьей, которая их примет, получить спонсорскую визу и работу.
Жена президента подчеркнула, что надеется на либерализацию визового режима для граждан Украины, что позволило бы украинским художникам, студентам, врачам, бизнесменам проживать и работать в стране.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина и Великобритания упростили торговлю между двумя странами.
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