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Первая группа спасателей ГСЧС Украины прибыла в Турцию (ВИДЕО)

Украина одна из первых стран выразила готовность, несмотря на войну на своей территории, оказать помощь Турции в ликвидации последствий масштабного землетрясения

сегодня, 18:29
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Автор:

Моесеенко Валентина








Спасатели из Украины прибыли в Турцию, для помощи в ликвидации последствий мощных землетрясений, нанесших колоссальный ущерб стране, пишут "Комментарии", по информации пресс-службы ГСЧС.

Первая группа спасателей ГСЧС Украины прибыла в Турцию (ВИДЕО)

Украинские спасатели берутся за ликвидацию последствий мощного землетрясения в Турции

Утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обеденное время толчки повторились, повлекшие новые разрушения. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии в настоящее время составляет почти 9 тысяч.


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Первая группа Сводного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в состав которого вошли спасатели Мобильного спасательного центра быстрого реагирования, пожарные-спасатели, медики, кинологические расчеты Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины уже прибыли в аэропорт г. Газиантеп и готовы отправиться в места спасательных работ, чтобы присоединиться к международной команде поисковиков. Параллельно, вторая группа спасателей следует наземным путем и присоединится к своим коллегам сразу после приезда, не теряя времени.

На ликвидацию последствий мощного землетрясения от Украины направили 87спасателей, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак.

Группы снабжены спутниковыми терминалами Starlink, дронами, техникой и всем необходимым оборудованием для выполнения задач на месте поисково-спасательной операции в зоне стихийного бедствия.


Как писали "Комментарии", украинские консулы выехали в город Газиантеп. Дипломаты посольства смогут в зоне стихийного бедствия координировать на месте помощь гражданам Украины, доставлять им теплые вещи и предметы первой необходимости.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что роковое землетрясение: Как страны помогают пострадавшим и что известно о пропавших украинцах. Глава Национального центра землетрясений в Сирии Раед Ахмед назвал землетрясение магнитудой в 7,8 "крупнейшим землетрясением, зафиксированным в истории центра".



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