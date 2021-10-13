Перезагрузки не получилось: эксперт рассказала, почему визит Нуланд в РФ оказался провальным

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд вчера была с официальным визитом в РФ. В Киеве визит Виктории Нуланд в Россию оценивают преимущественно с точки зрения ее встречи с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком и темы Украины. Хотя здесь как раз в принципе ничего не могло поменяться в позиции. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.

Виктория Нуланд. Фото: из открытых источников

Политолог добавляет, важно понимать, что Виктория Нуланд встречалась и с другими российскими должностными лицами. Например, с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, с которым не удалось достигнуть договорённостей по обсуждаемым вопросам. В частности, по теме снятия санкций, ограничивающих работу дипломатических миссий. Собственно, саму Викторию Нуланд исключили из санкционного списка буквально накануне визита, после того, как США выдали визу российскому дипломату Константину Воронцову для его участия в заседании ООН на этой неделе.

"Также Москва возражает против любого американского присутствия в странах Центральной Азии (при этом возглагая ответственность за Афганистан на США), а также против договорённостей, направленных на увеличение обмена разведанными США с Узбекистаном и Таджикистаном", – резюмировала политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" мнение Алексея Голобуцкого – Кремлю выставили ультиматум, а в ответ РФ не нашлось чем давить на США. В МИД РФ после переговоров с Нуланд недовольно заявили о нехватке прогресса в споре о посольствах.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!