Перестрелка на границе: российская сторона отказалась от встречи с украинскими пограничниками

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Сергей Медведев
Недавний инцидент на российско-украинской границе в ходе которого якобы застрелили жителя Сумской области получил продолжение. Россияне отказались встречаться и вести совместное расследование с украинскими службами, для того чтобы выяснить обстоятельства возможного нарушения границы со стороны Украины. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Представитель ГПСУ также уточнил, что сразу после заявления ФСБ РФ касательно инцидента украинские пограничники провели проверку нарушений и погранично-представительскую встречу. Впрочем, поскольку встреча проводилась на уровне пограничных представителей, особых результатов она не принесла.
Спикер ГПСУ также отказался подтверждать либо опровергать информацию, что в ходе стрельбы на границе погиб гражданин Украины.
Как сообщал портал "Комментарии", в Государственной пограничной службе разъяснили условия и сроки пребывания в Украине для иностранцев. Также рассказали, грозит ли наказание за нарушение этих условий.
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