Перестрелка на границе: российская сторона отказалась от встречи с украинскими пограничниками

Недавний инцидент на российско-украинской границе в ходе которого якобы застрелили жителя Сумской области получил продолжение. Россияне отказались встречаться и вести совместное расследование с украинскими службами, для того чтобы выяснить обстоятельства возможного нарушения границы со стороны Украины. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Мы инициативно к ним обратились в тот же день по завершению встречи для того, чтобы провести очередную погранично-представительскую встречу, но уже на более высоком уровне, и привлечь к ней заместителей пограничных представителей, и все-таки мы планировали получить какую-то объективную информацию от российской стороны. Однако, как мы видим, в ответ российская сторона отметила, что она отказывается от этой встречи, заявила об одностороннем расследовании со своей стороны. Кроме того, фактически, они не отметили, когда такая встреча вообще может состояться", — сообщил Демченко.

Представитель ГПСУ также уточнил, что сразу после заявления ФСБ РФ касательно инцидента украинские пограничники провели проверку нарушений и погранично-представительскую встречу. Впрочем, поскольку встреча проводилась на уровне пограничных представителей, особых результатов она не принесла.

"После первой погранично-представительськой встречи они на местности не смогли показать следы или факт нарушения государственной границы. Потому это можно расценивать как манипулирование информацией или сокрытие информации и непонятные провокационные действия", — пояснил Демченко.

Спикер ГПСУ также отказался подтверждать либо опровергать информацию, что в ходе стрельбы на границе погиб гражданин Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", в Государственной пограничной службе разъяснили условия и сроки пребывания в Украине для иностранцев. Также рассказали, грозит ли наказание за нарушение этих условий.

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