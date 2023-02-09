Перекосило лицо: друг Путина смутился, когда увидел Зеленского на саммите ЕС (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший и выступивший на саммите ЕС, сделал совместное фото с другими лидерами Европы. Но его появлению там были рады не все. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что дружит с российским президентом Путиным.

Саммит Европейского союза (фото из открытых источников)

На видео, распространенном Радио Свобода, видно, как лидеры стран-участниц Европейского союза радостно встретили украинского президента Зеленского. Нашему политику громко аплодировали.

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Но премьер-министр Венгрии Орбан стоял молча, опустив руки. Было видно, что венгерский политик не особо рад видеть украинского лидера на саммите ЕС.

Кроме того, Владимира Зеленского поставили позади венгерского премьера Орбана.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия против вступления Украины в ЕС. Венгрия считает, что будущее Украины в Европейском Союзе, но прежде чем предметно обсуждать этот вопрос, Украине необходимо решить ряд проблемных моментов, в частности, внести изменения в украинское законодательство о языке и образовании. Об этом заявил Гергель Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана, пишет издание Magyar Hirlap. Гергель Гуляш отметил, Будапешт не ратифицирует вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не улучшит положение венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом Гуляш считает, что вступление Украины в НАТО "на данный момент приведет к мировой войне".

Также "Комментарии" информировали о необычном приеме в Брюсселе. Зеленский с трудом сдерживал слезы . Президент Украины совершил визит в Европу, где выступил в парламенте ЕС. Во время своей речи Владимир Зеленский едва смог сдержать слезы на лице.