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Переговоры Зеленского и Путина: у Эрдогана назвали условие для встречи политиков

Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции

7 февраля 2022, 23:45
Автор:

Лиля Воробьева
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По заявлению официального представителя лидера Турции Ибрагима Калина, предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина может состояться на территории Турции. Но для этого российская сторона должна принять это предложение

Переговоры Зеленского и Путина: у Эрдогана назвали условие для встречи политиков

В Турции назвали условие для встречи (фото из открытых источников)

Об этом информирует Sabah.

По словам турецкого чиновника, критичным есть предложение турецкого президента приложить усилия к встрече украинского и российского руководителей. Украинская сторона настроена положительно, и эта встреча состоится, когда российская сторона предоставит положительный ответ.

Важно, что уже сообщалось, что турецкие власти договорились о том, что Путин и Зеленский встретятся на территории этой страны. И сейчас согласовывается  дата встречи.

Украинский президент предоставил комментарий о возможной встрече с российским коллегой на территории Турции. Он заявил, что для него неважно, где поставить точку в войне.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие документы подписали Украина и Турция. Президенты Украины и Турции скрепили своими подписями не только договор о зоне свободной торговли. Чиновники двух стран 3 февраля подписали еще несколько двусторонних документов. Они будут регулировать сотрудничество в сфере высоких технологий, налоговой и молодежной политики. Важный документ о сотрудничестве в сфере высоких технологий, оживление работы авиационной и космической отраслей. Соглашение будет стимулировать дальнейшее украинско-турецкое сотрудничество в этих важных областях. Речь идет о разработке, производстве и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов семейства Bayraktar.


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Источник: https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/02/07/son-dakika-sozcu-ibrahim-kalin-a-haberde-sorulari-yanitliyor
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