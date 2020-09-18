Переговоры по Донбассу: что нужно сделать, чтобы продвинуться в данном вопросе

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Андрей Костин заявил, что "формула Штанмайера" (ФШ) будет включена в закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО. "Комментарии" узнали у экспертов, как лучше поступить в данной ситуации и сделать так, чтобы, включив ФШ в украинское законодательство, мы продвинулись в деле мира, а не посеяли новый конфликт.

"Всем понятно, какова будет цена такого мира"

Директор общественной организации "Украинская правовая консультативная группа", член комиссии по реинтеграции Донбасса при президенте Украины Надежда Волкова призналась, что ей не совсем понятно заявление Андрея Костина.

"Формула Штайнмайера изначально была отображена в законе о спецстатусе. Другое дело, что закон не вступает в силу до того, как не будут выполнены условия Минских договоренностей, которые также необходимы для приведения и ФШ в действие, – поясняет эксперт. – Включение формулы де факто никак не влияет на достижение прогресса в вопросе мира".

Надежда Волкова подчеркивает, что с точки зрения РФ мир может быть достигнут, если Украина внесет изменения в Конституцию - для того, чтобы можно было провести выборы на Донбассе.

"Но всем понятно, какова будет цена такого мира. Вопрос лишь в том готова ли ее платить Украина. Альтернатива - искать другой формат переговоров и определять альтернативный комплекс мер", – резюмирует эксперт.

"Пока ни одного стратегического вопроса не решено"

Кризисный управляющий, эксперт по вопросам ОРДЛО Руслан Рыгованов считает, что как таковой формулы Штайнмайера не существует. Но ее вариацию (сначала – выборы, а потом или параллельно – абсолютное прекращение обстрелов, отвод войск от линии разграничения, вывод иностранных военных формирований, установление контроля ОБСЕ над границей) усиленно навязывает нам российская сторона.

"РФ нам выставляет ультиматум за ультиматумом. Правительство Украины их принимает. Ни одного стратегического вопроса не решено. Но хотелки РФ и их саттелитов из ОРДЛО Украина исполняет", – подчеркивает Руслан Рыгованов.

По его мнению, в сегодняшних условиях проведение выборов на неподконтрольных территории - это продолжение аннексии Украины, включения ее в Российское пространство.

Эксперт предупреждает: "Мы закладываем мину, которая может нас разорвать изнутри. Предательство 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, продолжается сегодня. Причем уничтожение Украины как субъекта идет при полной поддержке нашими "западными партнёрами". Мы можем только самостоятельно отстоять свои интересы. Но не с сегодняшней властью".

Руслан Рыгованов утверждает, что местные выборы с проходом в местные органы власти антиукраинских сил + внедрение формулы Штайнмаера - это дорога не к миру, а к нашему уничтожению как государства.

"Офис президента допустил ошибку в коммуникации"

Руководитель Центра военно-правовых исследований (ЦВПИ), адвокат Александр Мусиенко допускает, что вопрос определенных уступок со стороны Украины так или иначе обсуждался еще в июле - на предпоследней встрече советников глав нормандской четверки.

"После той встречи в ряде СМИ прошла информация, что РФ поставила ультиматум - с требованием вносить изменения в Конституцию Украины касательного особого статуса для Донбасса, – отмечает эксперт. – Потом представитель РФ Дмитрий Козак давал интервью, в котором говорил, что от Украины ждут изменений в Конституцию по части децентрализации. Затем появилось письмо к Верховной Раде от главы украинской стороны в ТКГ Леонида Кравчука. Он призывал рассмотреть возможность внесения поправок в постановление о местных выборах. Сегодня эту же тему развивал в парламенте вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников… А после недавней новой встречи советников глава нормандской четверки, вновь поднялась тема имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера".

По мнению Александра Мусиенко – такова цена перемирия, которое как бы действует на Донбассе с конца июля.

"Похоже, Россия потребовала взамен выполнения Украиной политической части Минских соглашений. В частности – касательно формулы Штайнмайера и закона об особом статусе, – говорит эксперт. – Президент Украины не раз демонстрировал готовность добиваться перемирия (мира) любой ценой. Чем дал повод РФ выдвигать новые и новые требования".

Скорее всего, какие-то уступки с украинской стороны будут, считает руководитель ЦВПИ.

"Ситуация осложняется тем, что Офис президента, как по мне, допустил ошибку в коммуникации. Недостаточно обсуждалось с парламентом, с обществом - какие могут быть уступки и зачем. Сложность еще и в том, что у нас на подходе - местные выборы. Многие политические игроки заработают себе баллы на теме Донбасса. Выступая как за уступки, так и против них. Устраивая митинги… Так что президенту и его команде – не позавидуешь", – говорит Александр Мусиенко.

Он считает, что формулу Штайнмайера проголосуют. Правда, пока не понятно, в каком виде и - когда.

"Мы видим, что конструкция "выборы после контроля за границей" потихоньку ломается, – отмечает эксперт. – И нас, похоже, ждет непростой период. Со стороны власти нужен откровенный разговор - к чему идем в теме Донбасса, какой ценой, в какие сроки".

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