Российская сторона в ТКГ признала ОРДЛО территорией Украины

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Дмитрий Симоненко
Глава украинской стороны в ТКГ Леонид Кравчук резко
ответил представителю России на переговорах группы ТКГ по вопросам безопасности
и потребовал извинений в тот момент, когда тот заявил о принадлежности ОРДЛО России. Об этом
сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, приближенный к проведению
переговоров.
Фото из открытых источников
Так, Борис Грызлов – уполномоченный представитель от
российской стороны в ТКГ в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе, во
время заседания группы заявил о том, что ОРДЛО "их (России – ред.) отдельная
территория".
Кравчук, в свою очередь, отреагировал, что такие заявления российского политика противоречат нормам международного права,
международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ,
позиции стран "Нормандского формата", в том числе РФ, а "отдельные
районы Донецкой и Луганской областей - это территория Украины и такой всегда
останется".
По словам источника агентства, Борис Грызлов не стал
спорить и согласился, что "ОРДЛО – это украинская территория". Правда,
извинений после этого не последовало.
Также глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что наша
страна стремится восстановить территориальную целостность и суверенитет, всегда
выполняя при этом договоренности, достигнутые в Минске, и никогда не ставила
под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия не будет
обсуждать вопрос пленных до отмены постановления о проведении местных выборов.
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