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Главная Новости Политика внешняя политика Российская сторона в ТКГ признала ОРДЛО территорией Украины
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Российская сторона в ТКГ признала ОРДЛО территорией Украины

Кравчук заявил, что заявления российского политика с посягательствами на целостность Украины противоречат нормам международного права

сегодня, 20:04
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава украинской стороны в ТКГ Леонид Кравчук резко ответил представителю России на переговорах группы ТКГ по вопросам безопасности и потребовал извинений в тот момент, когда тот заявил  о принадлежности ОРДЛО России. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой  на источник, приближенный к проведению переговоров.

Российская сторона в ТКГ признала ОРДЛО территорией Украины

Фото из открытых источников

Так, Борис Грызлов – уполномоченный представитель от российской стороны в ТКГ в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе, во время заседания группы заявил о том, что ОРДЛО "их (России – ред.) отдельная территория".

Кравчук, в свою очередь, отреагировал, что такие заявления российского политика противоречат нормам международного права, международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран "Нормандского формата", в том числе РФ, а "отдельные районы Донецкой и Луганской областей - это территория Украины и такой всегда останется".

По словам источника агентства, Борис Грызлов не стал спорить и согласился, что "ОРДЛО – это украинская территория". Правда, извинений после этого не последовало.

Также глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что наша страна стремится восстановить территориальную целостность и суверенитет, всегда выполняя при этом договоренности, достигнутые в Минске, и никогда не ставила под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия не будет обсуждать вопрос пленных до отмены постановления о проведении местных выборов.


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