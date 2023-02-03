logo

BTC/USD

23375.01

ETH/USD

1657.43

LTC/USD

99.69

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика "Переговоры о членстве Украины в ЕС можно начать в этом году", - главное из обращения Зеленского (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Переговоры о членстве Украины в ЕС можно начать в этом году", - главное из обращения Зеленского (ВИДЕО)

Весной 2023 года Еврокомиссия предоставит обновленную информацию о выполнении предварительных условий, то есть переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в этом году

сегодня, 22:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина








В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоялся важный саммит Украина ЕС, в котором Украина впервые принимала участие в статусе кандидата на вступление в Евросоюз. В вечернем обращении Владимир Зеленский наметил результаты переговоров, пишут "Комментарии".

"Переговоры о членстве Украины в ЕС можно начать в этом году", - главное из обращения Зеленского (ВИДЕО)

Переговоры по вступлению в ЕС

"Сегодня состоялся очередной саммит Украина – Европейский Союз. Состоялся в Киеве, в нашей столице. Мы достаточно конкретные договоренности с нашими партнерами о том, как Украина станет еще ближе с Европейским Союзом ", — сказал Президент в традиционном обращении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По его словам, есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в текущем году. Есть понимание партнерами также и того, что нужно неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию, в том числе санкционное давление.

" Мы говорили сегодня о готовящемся десятом санкционном пакете Евросоюза. Обсудили изменения в институциях нашего государства, которые мы осуществляем. И которые еще готовимся осуществить. Обсудили финансовое сотрудничество. Конечно, обсудили восстановление инфраструктуры, прежде всего социальной и энергетической ", – уточнил Зеленский.

Владельцы готовят большую интеграцию Украины во внутренний рынок Евросоюза – это более существенные доходы украинских компаний, большее производство и рабочие места в нашей стране, это - доходы государственной и местной казны. ЕС официально поддержал украинскую формулу мира. Это зафиксировано в итоговом заявлении саммита. И страны договорились о конкретной помощи со стороны Евросоюза по реализации украинской формулы мира.

Со стороны официального Брюсселя на саммите была представлена широкая делегация Евросоюза: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и 15 еврокомиссаров. В украинскую столицу приехал и глава Евросовета Шарль Мишель.


Читайте на портале "Комментарии" — стало известно, когда Украина получит от США высокоточные ракеты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!