"Переговоры о членстве Украины в ЕС можно начать в этом году", - главное из обращения Зеленского (ВИДЕО)



















В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоялся важный саммит Украина – ЕС, в котором Украина впервые принимала участие в статусе кандидата на вступление в Евросоюз. В вечернем обращении Владимир Зеленский наметил результаты переговоров, пишут "Комментарии".



Переговоры по вступлению в ЕС

"Сегодня состоялся очередной саммит Украина – Европейский Союз. Состоялся в Киеве, в нашей столице. Мы достаточно конкретные договоренности с нашими партнерами о том, как Украина станет еще ближе с Европейским Союзом ", — сказал Президент в традиционном обращении.

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По его словам, есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в текущем году. Есть понимание партнерами также и того, что нужно неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию, в том числе санкционное давление.

" Мы говорили сегодня о готовящемся десятом санкционном пакете Евросоюза. Обсудили изменения в институциях нашего государства, которые мы осуществляем. И которые еще готовимся осуществить. Обсудили финансовое сотрудничество. Конечно, обсудили восстановление инфраструктуры, прежде всего социальной и энергетической ", – уточнил Зеленский.

Владельцы готовят большую интеграцию Украины во внутренний рынок Евросоюза – это более существенные доходы украинских компаний, большее производство и рабочие места в нашей стране, это - доходы государственной и местной казны. ЕС официально поддержал украинскую формулу мира. Это зафиксировано в итоговом заявлении саммита. И страны договорились о конкретной помощи со стороны Евросоюза по реализации украинской формулы мира.

Со стороны официального Брюсселя на саммите была представлена широкая делегация Евросоюза: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и 15 еврокомиссаров. В украинскую столицу приехал и глава Евросовета Шарль Мишель.





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