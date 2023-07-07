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Пентагон сделал заявление, вызвавшее взрыв негодования в России

Москва до последнего противилась передаче Украине этого типа вооружения, которое может помочь ВСУ в контрнаступлении

7 июля 2023, 22:38
Автор:
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Константин Куликов
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США передают Украине кассетные боеприпасы, заявили в Белом доме. Об этом сообщают "Комментарии".

Пентагон сделал заявление, вызвавшее взрыв негодования в России

Пентагон - главный офис военного ведомства США

Как заявили в Белом доме, США признают, что применение кассетных снарядов в Украине несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче. Также США получили от Киева письменные гарантии, что Украина будет "с осторожностью" применять кассетные боеприпасы во избежание рисков для гражданских лиц. Для этого США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных боеприпасов.


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К тому же в Вашингтоне отметили, что приняли это решение в консультациях с Конгрессом, оно было трудным, но встретило понимание среди союзников за рубежом. Поскольку США нацелены "не оставить Украину безоружной" и будут наращивать производство артснарядов для нужд ВСУ. Кроме того, обеспокоенности о последствиях использования кассетных бомб для гражданского населения не перевешивают тревоги от агрессии России.

Пентагон также объявил о том, что в новый пакет военной помощи Украине вошли не только кассетные боеприпасы для арторудий, но и 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker. Новый пакет оценивается в $800 млн.

Напомним, что против передачи кассетных боеприпасов выступила ООН, призвав Украину и Россию присоединиться к конвенции по запрещению кассетных боеприпасов. 

А генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал понимание желания Украины получить оружие, с помощью которого она сможет защитить себя. Он добавил, что российская армия уже давно использует кассетные боеприпасы против украинского народа и использует она их не для того, чтобы кого-то защитить, а для того, чтобы убить и завоевать новые территории. 

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