Пентагон продолжит консультации с союзниками: причина – скопление войск РФ на украинской границе

Внимание Пентагона сосредоточено на Украине. Причиной тому есть настораживающие данные о новом скоплении войск РФ на границе. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет агентство AFP.

Пентагон. Фото: Буквы

Кирби отметил, в СМИ уже просочилась информация о том, что российские войска снова стягиваются к украинской границе, что не может не волновать союзников Украины. Поэтому эта тема есть важной во время диалога с партнерами и союзниками, этот вопрос постоянно на контроле руковдства Белого Дома.

Представитель Пентагона отметил, ранее уже неоднократно говорилось о том, что подобные сообщения вызывают тревогу Белого Дома и, конечно же, должны получить соответствующую реакцию. Ведь какие-либо агрессивные действия не должны оставаться без ответа.

Отметим, одним из первых о настораживающем передвижении воинских частей сообщило издание "The Washington Post". Также в сеть попало видео, на котором видно, что военная техника РФ снова направляется в сторону украинской границы.

Несмотря на то, что украинская разведка не подтвердила информацию о скоплении российских войск вблизи украинской границы издание "Politico" представило свои доказательства в виде спутниковых снимков, на которых видно, что российская армия все же начала непонятные движения у украинской границы.

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