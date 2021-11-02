Гончаренко: Путин собрался смотреть на корабли НАТО, зашедшие в Черное море, через прицел

Нардеп Алексей Гончаренко считает, что своим заявлением о прицеле на корабли НАТО в Черном море президент РФ Владимир Путин фактически начал угрожать Западу также, как угрожал все это время Украине. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение Гончаренко выразил в своем телеграм-канале.

Военные корабли США. Фото: фейсбук Александра Юсупова

"Путин собрался смотреть на корабли НАТО, зашедшие в Черное море, через прицел. Ничего особенного, на нас он уже семь лет так смотрит. То, что Путин говорит это, держа оккупированный Крым в страхе и разрухе, Россию не беспокоит. Словно пьяный сосед забаррикадировался у вас на балконе и угрожает участковому. И как, помогло? Украинцы давно все поняли, они верят в США и НАТО, ощутив на себе прицел Кремля, а Россия в октябре признала, что не сможет помешать нам присоединиться к Альянсу", – отметил Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, теперь России остается одно — угрожать чужим кораблям с оккупированного полуострова. Отрицание, гнев, торг, депрессия, "мы посмотрим на кораблик". Все это и есть та самая мощная политика Кремля, которой так гордятся в России.

Читайте также на портале "Комментарии" мнение политического эксперта Александра Юсупова. США отправили в Черное море флагманский корабль 6-го флота USS Mount Whitney и ракетный эсминец USS Porter, тем самым показав, что поступать как Германия и Франция, выражая свою обеспокоенность, в Вашингтоне не будут. Юсупов считает, что Белый дом провел работу над ошибками после ситуации в апреле, когда не спешил отреагировать на стягивание войск к украино-российской границе. Теперь у Байдена действуют на опережение.

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