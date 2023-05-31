Павел Климкин пояснил, почему Украина не может стать "европейским Израилем"

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал предложения западных партнеров по превращению Украины в "европейский Израиль" как альтернативу полноценному принятию Украины в НАТО. Об этом сообщают "Комментарии".

Павел Климкин

В целом, Павел Климкин считает невозможной реализацию этой схемы безопасности для Украины по следующим причинам:

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"Во-первых, у Израиля есть ядерное оружие, хотя и скрытно, а у его врагов нет. По крайней мере, пока. В нашем случае, все с точностью до наоборот: у нас ядерного оружия нет, а у российского режима — есть, — пишет Павел Климкин в своем телеграмм-канале. — Во-вторых, американская помощь Израилю построена на модели "качественного военного превосходства", которое возможно достичь по отношению к странам, выступавшим или выступающим против Израиля, мы также можем достичь этого по отношению к РФ, но только как неотъемлемая часть коллективного Запада.

В-третьих, современный Иран выступает против Израиля, но не отрицает его идентичности и не считает его частью "иранского мира". В России отрицание нашей идентичности пытаются превратить в часть своей.



И наконец, в-четвертых, выбор например Трампа будет позитивом для Израиля, а для нас может создать новые вызовы. И вообще способность американской еврейской общины удерживать Израиль в фокусе внимания и помощи беспрецедентна".

По мнению Павла Климкина, альтернативы принятию Украины в НАТО нет:

"Это очень важно объяснить всем тем нашим партнерам, которые снова и снова ищут альтернативу нашему членству в НАТО. Ее нет и ее невозможно найти через воспроизведение "израильской модели". Лучше не тратить попусту время и сделать Украину способной сдерживать любую Россию внутри НАТО. Вне — не получится", — пишет министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах.

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