Парламентарии "Люблинского треугольника" посетят Донбасс - кто это и что они сделают для Украины

Сегодня в Украину прибудет делегация "Люблинского треугольника" во главе с вицемаршалом Сейма Польши Малгожатой Госевскою. Данную информацию сообщили в пресс-службе посольства Польши в Киеве.

В Украине прибудут представители Люблинского треугольника - кто это. Фото: ua-informator

Основная цель визита — демонстрация солидарности стран "Люблинского треугольника" с Украиной. Прежде всего представители союза планируют посетить восточные части Украины — Авдеевку, Славянск и Мариуполь.

Собрать делегацию предложила Польша. Страна решила продемонстрировать солидарность и выразить общий призыв к уважению норм международного права.

Стоит отметить, что "Люблинский треугольник" — это трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литовской Республикой.

В договоренности трех стран предусмотрены регулярные встречи и помощь в некоторых государственных вопросах. Важным пунктом инициативы является поддержка интеграции Украины в ЕС.

Трехсторонняя платформа была создана 28 июля 2020. Все документы сообщества был подписаны в польском городе Люблин.

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