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Парламентарии "Люблинского треугольника" посетят Донбасс - кто это и что они сделают для Украины

Представители "Люблинского треугольника" хотят посетить восточные области Украины

сегодня, 08:25
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня в Украину прибудет делегация "Люблинского треугольника" во главе с вицемаршалом Сейма Польши Малгожатой Госевскою. Данную информацию сообщили в пресс-службе посольства Польши в Киеве.

Парламентарии "Люблинского треугольника" посетят Донбасс - кто это и что они сделают для Украины

В Украине прибудут представители Люблинского треугольника - кто это. Фото: ua-informator

Основная цель визита — демонстрация солидарности стран "Люблинского треугольника" с Украиной. Прежде всего представители союза планируют посетить восточные части Украины — Авдеевку, Славянск и Мариуполь.

Собрать делегацию предложила Польша. Страна решила продемонстрировать солидарность и выразить общий призыв к уважению норм международного права.

Стоит отметить, что "Люблинский треугольник" — это трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литовской Республикой.

В договоренности трех стран предусмотрены регулярные встречи и помощь в некоторых государственных вопросах. Важным пунктом инициативы является поддержка интеграции Украины в ЕС.

Трехсторонняя платформа была создана 28 июля 2020. Все документы сообщества был подписаны в польском городе Люблин.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что незаконный "референдум" в Крыму в марте 2014 проходил под дулами автоматов российских военных. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что большинство вопросов на тему Донбасса украинское правительство обсуждает в "нормандском" формате (Украина, Германия, Франция, Россия). По мнению народного депутата Виктории Гриб, подобные переговоры сейчас зашли в тупик. Все потому, что ни Украина, ни Россия не собираются идти на уступки. Подробнее об этом вопросе читайте здесь.


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Источник: https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/embassy-kyiv
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