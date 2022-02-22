Парламент сделал заявление о признании Россией ЛДНР: о чем там идет речь

Верховная Рада приняла постановление №7088 "О заявлении Верховной Рады Украины в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины".



Верховная Рада, фото из открытых источников

В тексте говорится, что решением о признании независимости ЛДНР РФ "совершила акт очередной агрессии и в очередной раз грубо нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ". Кроме того, это решение свидетельствует о ее выходе "в одностороннем порядке де-факто из Минских договоренностей".

"В рамках процесса мирного урегулирования законодательством Украины определены понятия временно оккупированных территорий как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины" и границы этих временно оккупированных Российской Федерацией украинских территорий. Каких-либо других образований на территории указанных областей Украины не существует. Автономная Республика Крым и город Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются неотъемлемой частью территории Украины, временно оккупированной Российской Федерацией", — говорится в заявлении.

Парламент призвал другие страны и международные организации "не признавать независимость незаконных самопровозглашенных образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воздерживаться от каких-либо действий или шагов, которые могли бы быть истолкованы как их признание".

Также в тексте подчеркнуто, что российские войска находились и продолжают находиться на временно оккупированных территориях Украины. Ответственность за дезинформацию и ухудшение ситуации по безопасности возложена на Россию.



Украина подала запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совета Безопасности ООН. В запросе говорится, что наше государство требует созвать заседание саммита безопасности ООН. Совбез должен прибегнуть к действиям, которые будут способствовать снижению напряжения и обеспечить безопасность нашему государству.

В заявлении говорится, что нужно вводить дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против Кремля. Среди которых должны быть: отмена сертификации Северного Потока-2, отключение РФ от международной межбанковской системы SWIFT и запрет на экспорт в Россию технологий. Народные депутаты также призвали партнеров оказать оборонную и финансовую помощь Украине.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп рассказала, почему нужно вводить миротворческий контингент в Украину.

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