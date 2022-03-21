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Парламент просит ускорить процедуру включения Украины в ЕС

Украинские власти просят ЕС ускорить рассмотрение заявки Украины в Евросоюз

сегодня, 15:46
Автор:

Козлова Альбіна
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Парламент просит ускорить процедуру включения Украины в ЕС

Фото иллюстративное / Pixabay

Украинские депутаты опубликовали обращение к президенту Еврокомиссии и главе Европарламента. В тексте говорится о необходимости ускорения процедуры вступления Украины в Европейский Союз. Парламент Украины просит об ускорении выдачи заключения о предоставлении Украине статуса кандидата и ускоренной процедуре получения полноправного членства в Евросоюзе.

"Решение Европейского Союза о безотлагательном вступлении Украины в ЕС станет ключевым фактором сдерживания российской агрессии и вознаграждением украинскому народу в его борьбе за свободу, демократию и европейские ценности", — говорится в обращении.

Украинский народ неоднократно выражал свою точку зрения по поводу членства в Евросоюзе, 86% населения Украины поддерживают вступление в эту организацию. Тем более, что Украина уже восемь лет противостоит агрессии россии и доказала, что защищает европейские ценности.

В 2020-2022 годах Украина и ЕС уже провели комплексный анализ достигнутых целей Соглашения об ассоциации в соответствии с копенгагенскими критериями. Наше государство уже синхронизировалось с энергетической системой ENTSO-E, была внедрена углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом. Украина поддерживает все политические инициативы Европы и защищает свою территорию от оккупантов, которые не соблюдают никаких норм, ни морали, ни права, цинично убивая население.

"Сегодня мы имеем уникальную возможность в этот важный исторический момент пересмотреть роль Украины в Европе и принять столь важное политическое решение", — отмечают авторы обращения.

Как сообщал портал, эксперты рассказали, как во время войны проявили себя украинская и российская журналистика и происходящее в информационном пространстве страны-агрессора.



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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/220690.html
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