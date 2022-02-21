Парламент подготовил обращение к Госдуме: о чем там идет речь

На веб-сайте Верховной Рады 21 февраля зарегистрирован проект постановления об обращении к депутатам Госдумы русской Федерации. В тексте говорится, что многолетний переговорный процесс о судьбе Донбасса, о прекращении конфликта и выполнении обязательств в соответствии с "Минскими соглашениями", зашел в тупик.

Верховная Рада, фото из открытых источников

Мировые СМИ прогнозируют "апокалипсис" для украинцев и ведется "информационная и политическая кампания по нагнетанию ситуации" вместо поиска дипломатических путей установления мира на Донбассе. Кроме того, сложный переговорный процесс между РФ и США, РФ и НАТО, РФ и странами ЕС превратился в "обмен ультиматумами и требованиями".

"Украинский вопрос" в этих условиях стал лишь одной из многих "разменных монет", цена которой – кризис и даже угроза межгосударственного военного столкновения. Нас готовят к войне. Нас без преувеличения толкают на войну. В таких обстоятельствах считается безответственным и даже преступным бездействовать, поскольку решается судьба Украины, судьба нашего народа, судьба народов-соседей и, без преувеличения, судьба континента", — говорится в обращении.

Поэтому народные депутаты считают, что следует начать стратегические консультации с депутатами Государственной Думы Российской Федерации по поводу формулирования общей позиции и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

"В связи с чем, Верховная Рада Украины обращается к депутатам Государственной Думы Российской Федерации о неотложном начале переговорного процесса — Стратегических Консультаций по деэскалации ситуации, гарантий устойчивого мира и решению проблемы Донбасса сугубо мирным путем, в полном соответствии с "Минскими соглашениями", – говорится в тексте.

В парламенте создадут представительную группу депутатов по стратегическим консультациям с уполномоченными представителями Федерального Собрания Российской Федерации. Также нардепы призвали другие страны вернуть своих дипломатов в Украину и способствовать продолжению диалога системы коллективной безопасности.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты проголосовали за возвращение надбавок для себя. Стало известно, какой оклад будут получать политики.



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