Парламент подготовил обращение к Госдуме: о чем там идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
На веб-сайте Верховной Рады 21 февраля зарегистрирован проект постановления об обращении к депутатам Госдумы русской Федерации. В тексте говорится, что многолетний переговорный процесс о судьбе Донбасса, о прекращении конфликта и выполнении обязательств в соответствии с "Минскими соглашениями", зашел в тупик.
Верховная Рада, фото из открытых источников
Мировые СМИ прогнозируют "апокалипсис" для украинцев и ведется "информационная и политическая кампания по нагнетанию ситуации" вместо поиска дипломатических путей установления мира на Донбассе. Кроме того, сложный переговорный процесс между РФ и США, РФ и НАТО, РФ и странами ЕС превратился в "обмен ультиматумами и требованиями".
Поэтому народные депутаты считают, что следует начать стратегические консультации с депутатами Государственной Думы Российской Федерации по поводу формулирования общей позиции и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.
В парламенте создадут представительную группу депутатов по стратегическим консультациям с уполномоченными представителями Федерального Собрания Российской Федерации. Также нардепы призвали другие страны вернуть своих дипломатов в Украину и способствовать продолжению диалога системы коллективной безопасности.
Как сообщал портал "Комментарии", депутаты проголосовали за возвращение надбавок для себя. Стало известно, какой оклад будут получать политики.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости