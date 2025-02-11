Параноик Путин станет Трампу унизительные условия: уберет ли диктатора российская элита

Российский правитель Владимир Путин пока "сливает" требования президента США Дональда Трампа искать мира с Украиной, поскольку решил, что РФ (и он лично) заинтересована в продолжении войны. Однако у российской элиты может быть другое мнение, что повышает шансы на отстранение главы Кремля от власти. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на мнение находящегося в оппозиции к путинскому режиму российского социолога Игоря Эйдмана.

Трамп, похоже, встретится с Зеленским раньше, чем с Путиным. Коллаж: "Комментарии""

Маркером упрямства Путина, по мнению Эйдмана, стало то, что Трамп, вопреки прогнозам, может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским раньше, чем с Путиным.

"Это свидетельствует о том, что диктатор не идет навстречу выгодным для себя предложениям американцев о заморозке войны по существующей линии фронта. Он требует слишком многого и, вероятно, ставит унизительные предварительные условия для переговоров", — допускает социолог.

Он указывает, что приход к власти Трампа дал российской верхушке надежду на то, что ей удастся выйти из надоевшей и вызывающей большие неудобства войны с Украиной без особых проблем и даже с каким-то профитом.

"Недаром она ждала его возвращения в президентское кресло буквально как манны небесной. Путин сейчас на ее глазах этот шанс уничтожает", — поясняет Эйдман.

По его впечатлению, "параноик" Путин требует фактической капитуляции Украины А на это, полагает социолог, "даже Трамп не может пойти, не потеряв лицо".

"Вероятность того, что диктатора-параноика может убрать собственное окружение, чтобы потом договориться с Трампом о комфортном для себя выходе из войны и санкций, становится, как минимум, не нулевой", — прогнозирует Эйдман.

Как писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп торопится: он желает положить конец конфликту, продемонстрировать силу и дипломатические способности и не хочет, чтобы Украина потерпела поражение. Но с другой стороны, он не хочет затягивать войну, заявил генерал армии США в отставке, бывший командующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк. В свою очередь, пока российский правитель Владимир Путин не убедится, что не победит Украину, серьезных переговоров не будет. Главу Кремля нужно убеждать в этом и давить на него, а не пытаться прекратить огонь в сжатые сроки и любой ценой, как настроен Белый дом. Скорый мир станет поражением Трампа, считает Кларк.

Украинский политолог Вадим Денисенко убежден, что Трамп считает себя достойным Нобелевской премии мира и задумал получить ее, заключив сделку между РФ и Украиной. В этом есть плюс — из-за своей личной мотивации американский лидер очень настойчив и хочет достичь мира. Но есть и опасность: Трамп, вероятно, пойдет напролом к своей цели, не считаясь с вопросами справедливости и права.