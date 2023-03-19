Папа Римский заговорил о военных преступлениях в Украине

В своей воскресной речи Папа Римский обратился к теме Украины, подняв вопросы военных преступлений. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Vaticannews.

Папа Римський знов звернувся до української теми

"Братья и сестры, не забывайте молиться за мученический украинский народ, который и дальше страдает от военных преступлений", – сказал Папа Франциск, перед тем, как завершить свою воскресную встречу с паломниками, которая в полдень 19 марта проходила на площади Святого Петра в Ватикане.

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Вчера, во время встречи с беженцами, Понтифик заверил, что Ватикан будет продолжать "искать мир" для Украины:

"Между вами есть много украинских беженцев. Им хочу сказать, что Папа не отказывается искать мир, не перестает уповать на мир и молиться о нем. Делаю это для вашей многострадальной страны и для других, страдающих войной".

Напомним, что накануне Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина из-за подозрения в совершении им военных преступлений, а именно – насильственной депортации украинских детей.

"Выдача ордера Международного уголовного суда на арест российского президента Путина (за незаконную депортацию детей с территории Украины) окончательно закрепила изоляцию президента РФ от коллективного Запада. Юридические перспективы этого решения являются однозначными и могут толковаться юристами с использованием прецедентов и иммунитетов. Но важнее политический сигнал – Путин объявлен недоговороспособным. Стратегической целью, развязанной им войны, было требование вернуть Кремль в высшую лигу мировой политики и учитывать интересы России при формировании новой архитектуры мировой безопасности. В упрощенном виде в Москве это рассматривалось как повторение Ялтинской конференции с проведением новых границ и определением сфер геополитических интересов. Провал военной агрессии подтвердил, что эти претензии были необоснованными, а оценка мировой ситуации далека от адекватности. Теперь условиями послевоенного урегулирования фактически прямо названо изменение режима в Кремле", — считает украинский эксперт, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов.

