Папа Римский рассказал, как завершить войну в Украине

Папа Римский Франциск во время общения по видеосвязи с российской католической молодежью рассказал, как использовать дипломатию для завершения войны в Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

Папа Римский Франциск

Встреча состоялась в рамках проходящей в Санкт-Петербурге X Всероссийской встречи католической молодежи, передает информационное агентство Ватикана Fides. Одна из участниц встречи поинтересовалась у Папы, как можно использовать дипломатию для преодоления военного конфликта в Украине.

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Франциск ответил уклончиво, заявив, что дипломатия — это путь, на котором единство имеет большее значение, чем конфликт.

"Дипломатия движется вперед по пути: пути, где единство превосходит конфликт. Настоящая дипломатия не боится конфликтов, но и не подчеркивает их: она принимает конфликты и движется вперед с ними посредством диалога и молитвы. Понимание позиции другого, а также ограничение ошибок, — заявил Папа Франциск. — Дипломатия всегда созидает, а не разрушает".

Напомним, что в рамках инициированной Папой миротворческой миссии специальный посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи уже провел дипломатические переговоры в Украине, России и США, а в ближайшее время посетит Китай.

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