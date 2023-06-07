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Папа Римский перенес операцию: что случилось

Хирургическое вмешательство длилось три часа и прошло без осложнений

сегодня, 20:54
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Автор:

Константин Куликов

После общей аудиенции в среду 7 июня Папа Франциск отправился в университетскую клинику им. Агостино Джемелли, где после полудня ему сделана операция под общим обезболиванием. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Vaticannews.

Папа Римский перенес операцию: что случилось

Папа Римский Франциск


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86-летний глава Римо-католической церкви, согласно сообщениям СМИ, жаловался на симптомы грыжи, последнее время от не расставался с тростью, а потом и вовсе пересел в кресло-каталку.

Как сообщают Vaticannews, Папа Франциск перенес лапаротомию и восстановление стенки брюшной полости с помощью протеза. Решение о хирургическом вмешательстве было принято на днях бригадой лечащих врачей понтифика; "оно продиктовано наличием ущемленной эвентрации с симптомами усиливающейся боли".

Папа останется в больнице до полного восстановления.

Как уточнили в зале печати Святейшего Престола, Папа Франциск был успешно прооперирован. Операция продлилась три часа и прошла без осложнений.

Тем временем, мэрия Энергодара посоветовала жителям покинуть город.

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Согласно новому открытию, Homo naledi имел мозг на треть меньше, чем Homo sapiens, несмотря на это новое открытие свидетельствует о высоком интеллекте этих гоминидов, ведь они проводили погребальные процессы.

Вид Homo naledi был обнаружен в условной Колыбели Человечества в пещерной системе под названием "Восходящая звезда" (Rising Star) в 2013 году. Руки и ноги существа оказались похожими на человеческие, однако мозг был на треть меньше чем у Homo sapiens.



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