Панама пожаловалась на Трампа в ООН

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Николай Лисицын
Планы президента США Дональда Трампа контролировать Панамский канал уже встретили сопротивление на официальном уровне. Как сообщает22 января портал "Комментарии" со ссылкой на Le Figaro, представительство Панамы при ООН направило в организацию жалобу. Письмо постпреда Панамы было направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу,
Нельзя просто так взять и войти в структуру собственности Панамского канала. Фото: Всемирный экономический форум
"Панама выразила обеспокоенность инаугурационной речью Трампа, где он заявил о намерении завладеть Панамским каналом", — пишет Le Figaro.
Отмечается, что Панама попросила передать это сообщение всем 15 членам Совета Безопасности ООН.
Во время инаугурации 20 января Трамп заявил, что панамские власти якобы не выполняют надлежащим образом обязанности по управлению Панамским каналом и США вернут себе контроль над ним. Ранее он уже говорил о таких планах и не исключал применение силы. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, в свою очередь, заверил, что суверенитет и право собственности на канал останется за Панамой.
"Комментарии" писали, о каких важных темах во время инаугурации президент США умолчал. В том числе за кадром остались территориальные претензии в отношении Канады и Гренландии. А вот вернуть Штатам Панамский канал лидер США пообещал публично. Как отмечало АР, с Панамой связан один из эпизодов (их было несколько) лжи Трампа в его инаугурационной речи.
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