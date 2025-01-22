Панама пожаловалась на Трампа в ООН

Планы президента США Дональда Трампа контролировать Панамский канал уже встретили сопротивление на официальном уровне. Как сообщает22 января портал "Комментарии" со ссылкой на Le Figaro, представительство Панамы при ООН направило в организацию жалобу. Письмо постпреда Панамы было направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу,

Нельзя просто так взять и войти в структуру собственности Панамского канала. Фото: Всемирный экономический форум

"Панама выразила обеспокоенность инаугурационной речью Трампа, где он заявил о намерении завладеть Панамским каналом", — пишет Le Figaro.

Отмечается, что Панама попросила передать это сообщение всем 15 членам Совета Безопасности ООН.

Во время инаугурации 20 января Трамп заявил, что панамские власти якобы не выполняют надлежащим образом обязанности по управлению Панамским каналом и США вернут себе контроль над ним. Ранее он уже говорил о таких планах и не исключал применение силы. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, в свою очередь, заверил, что суверенитет и право собственности на канал останется за Панамой.

"Комментарии" писали, о каких важных темах во время инаугурации президент США умолчал. В том числе за кадром остались территориальные претензии в отношении Канады и Гренландии. А вот вернуть Штатам Панамский канал лидер США пообещал публично. Как отмечало АР, с Панамой связан один из эпизодов (их было несколько) лжи Трампа в его инаугурационной речи.





Так, Трамп обвинил Китай в том, что страна "эксплуатирует Панамский канал", хотя на самом деле КНР не управляет каналом. Администрация канала также ответила на обвинения Трампа в несправедливом ценообразовании и подчеркнула, что правила одинаковы для всех. Трамп также заявил, что США якобы "потеряли 38 тысяч жизней" при строительстве Панамского канала. Однако The Guardian отметило, что официальное число погибших в ходе строительных работ — около 5600 человек и, хотя реальное число может быть выше, погибшие в основном были рабочими с островов Карибского бассейна, таких как Антигуа, Барбадос и Ямайка.