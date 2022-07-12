Пакет соцгарантий для поляков в Украине: какие есть нюансы и что это даст

Президент Владимир Зеленский подал в ВР проект закона "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины". Как оцениваете данное решение?

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Это претворение в жизнь принципа зеркальности в международных отношениях



Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких считает, что такая законодательная инициатива президента Украины Владимира Зеленского фактически является выполнением его обещания относительно введения особого статуса поляков в Украине. Его Зеленский дал во время визита в наше государство президента Республики Польша Анджея Дуды.



"Это также может рассматриваться как претворение в жизнь принципа зеркальности в международных отношениях – когда Украина устанавливает для граждан Польши правовой режим, приближенный к установленному в Польше в отношении граждан Украины, – поясняет Валентин Гладких. – Как я и предполагал, особый статус будет касаться преимущественно сроков пребывания на территории государства и условий трудоустройства".



По мнению политолога, понятно, что в условиях войны вряд ли это сможет существенно сказаться на социально-экономической ситуации. Но в перспективе такой шаг, безусловно, повлечет всё большую и глубокую кооперацию между нашими государствами, резюмирует Валентин Гладких.



Украине необходимо либерализовать наше законодательство по отношению к иностранцам



Экономический эксперт Даниил Монин считает, что в условиях, когда у миллионов украинских граждан нет работы, давать преференции гражданам Польши в Украине выглядит как насмешка по отношению к гражданам Украины.



"Кроме того, в условиях огромного дефицита бюджета давать еще и зарубежным гражданам социальные выплаты, как по мне, очень несвоевременно. Да, Украине необходимо либерализовать наше законодательство по отношению к иностранцам. Это важная задача. Но лучше это делать на общем уровне для жителей многих стран, а не только Польши", – отмечает эксперт.



Тем более, акцентирует он, что поляки сами предпочитают более обеспеченные страны Европы.



"Чем сейчас может привлечь поляков Украина – мне трудно сказать", – признался Даниил Монин.



Это является нарушением принципа равенства прав

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко рассуждает так:



"Не могу понять логику предложения. Зачем? Что это нам даёт? Я себе не могу представить поляка, который сейчас решит искать работу в Украине. Да и вообще получается странная ситуация, когда Украина на уровне закона вводит явно дискриминационные нормы по отношению ко всем иностранцам, кроме поляков. Для граждан же Польши вводится целый перечень возможностей для позитивной дискриминации, то есть... предоставления привилегий. Это является нарушением принципа равенства прав, являющегося одним из основополагающих для Конституции Украины и наших международных обязательств".



Юрий Гаврилечко напоминает, что аналогичные нормы в Польше введены исключительно для наших беженцев в связи с войной.



"То есть, они а) имеют ограничения в объёме применения, б) имеют временные ограничения в применении, в) являются реакцией на форс-мажор", – отмечает эксперт.

Как писал портал, один из польских городов получил отличие от президента Украины.

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