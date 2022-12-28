Падение ВВП и сокращение Фонда нацблагополучия: как санкции повлияли на российскую экономику

По итогам 2022 года ВВП россии снизится на 4,5 — 5%, что является незначительным показателем. Однако с начала 4-го квартала (октябрь – декабрь) четко прослеживаются признаки финансового стресса российской экономики. Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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По ее словам, начиная с октября, россия начала значительные изъятия из Фонда национального благосостояния для пополнения бюджета – на уровне 4-5 млрд долларов ежемесячно. Очевидно, что ведение войны становится обузой для российской экономики.

"Мы считаем, что санкции – это мягкий инструмент <…> Санкции только в сочетании с военными действиями могут дать достаточный эффект. Мы уже отчетливо прослеживаем признаки финансового стресса государства-террориста. Это и изъятие в пользу бюджета средств из Фонда национального благосостояния, и изъятие 20 млрд долларов из Газпрома посредством специального налога, и незапланированное привлечение средств на внутреннем рынке", — отметила министерша.

Юлия Свириденко прогнозирует, что по итогам следующего года российская экономика сократится на 5,6%. В частности, за счет сокращения прибыли от экспорта нефти и газа.

“В следующем году обвал прибыли от экспорта нефти и газа может составить более чем на 50% из-за эмбарго ЕС на сырую нефть и нефтепродукты, Price Cap на нефть и т.д. Ожидается, что доходы России упадут ниже критического уровня в 40 миллиардов долларов в квартал”, — цитирует министра пресс-служба.

Кроме того, добавила Свириденко, Украина работает над тем, чтобы предельная цена на нефть была снижена с 60 до 35 долларов за баррель.

В целом санкционное давление на государство-террориста нацелено, с одной стороны, существенно ограничить экономические и технологические возможности россии вести войну против Украины, наказать физических лиц, причастных к войне, а с другой — предупредить тех лиц, которые способствуют функционированию преступного режима, резюмировала она.

Ранее мы писали , что Киевская школа экономики и Международная рабочая группа Ермака-Макфола провели экспертную конференцию по влиянию санкций против россии. По словам руководителя Центра энергетической трансформации и устойчивого развития Киевской школы экономики Бориса Додонова, россия не сможет переориентировать поставки газа на другие рынки, поэтому к 2030 году финансовые потери Москвы от торговли нефтью и голубым топливом будут составлять 1 трлн долларов.



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