Пациент скорее жив, чем мертв: как смерть Путина повлияет на войну в Украине

Одной из главных новостей недели стал комментарий израильского журналиста Марка Котлярского о том, что у президента РФ Владимира Путина обнаружили рак поджелудочной железы и жить ему осталось максимум 3-4 месяца. По неофициальной информации, Путина готовят к операции в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина. Среди москвичей бытует мнение, что ради госпитализации хозяина Кремля из данного медучреждения вывезли пациентов.

владимир путин (фото из открытых источников)

В Украине подобные новости воспринимают с энтузиазмом и надеждой, что скорая кончина Путина положит конец российскому вторжению. Ни для кого не секрет, что миллионы украинцев желают смерти российскому президенту каждый день. Даже начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов недавно рассуждал о том, сколько Путину осталось жить и чем он болен. Комментарии разбирались, действительно ли Россия прекратит войну в Украине и вернет нам захваченные земли, если Путин сыграет в ящик.

Почему на Западе интересуются состоянием здоровья Путина?

Новости о том, что у Путина букет болезней появляются с завидной регулярностью, а пресс-секретарь президента РФ Сергей Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров настойчиво опровергают подобную информацию. О том, что у Путина рак поджелудочной железы ранее писало британская газета Sun. Издание "Проект" сообщало, что частым гостем Путина является хирург Евгений Селиванов, специализирующийся на раке щитовидной железы. Ну а экс-депутат Консервативной партии Великобритании Льюис Менш пришел к выводу, что у Путина болезнь Паркинсона после просмотра его последних встреч с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Американская разведка готовит специальные доклады о состоянии здоровья российского лидера. Самочувствие Путина обсуждали в администрации президента США Джо Байдена, действующие и бывшие работники Агентства военной разведки, Военно-воздушных сил, Офиса Директора Национальной разведки США, и даже американский режиссер Оливер Стоун, который брал интервью у российского президента.

С чего бы такой интерес? Зарубежные партнеры Украины убедились в том, что с Путиным невозможно договориться. Ни администрация Джо Байдена, ни европейские политики, вроде президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, ни президент Турции Реджеп Эрдоган пока не смогли убедить режим Путина прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров. Во время одного из своих выступлений Байден, имея в виду Путина, заявил: "клянусь Богом, этот человек не может оставаться у власти". Однако, вместо того чтобы еще жестче наказать Россию, они ждут, когда умрет Путин и лелеют надежды, что смогут достичь конструктивных договоренностей с его наследниками.

Как смерть правителя может изменить страну?

Аналитики Кембриджского университета Барбара Гиддис, Джозеф Райт и Эрика Франц пришли к выводу, что смерть диктатора чаще всего приводит к крушению персонализированных авторитарных режимов, завязанных на культе личности лидера, обладающего неограниченными полномочиями. По мнению ученых, более продолжительными являются авторитарные режимы, во главе которых стоит партия. Видимо, на Западе уверены, что перемены в России наступят сами собой после его ухода Путина из политики, в том числе по состоянию здоровья.

В истории были подобные случаи. Например, правивший 72 года во Франции король Людовик XIV (с 1643 по 1715 год) является классическим примером политика, который обладал абсолютной властью. В годы его правления Франция стала самым могущественным государством Европы, активно проводила колониальную экспансию. Людовику XIV даже принадлежит цитата "государство – это я". Однако, после смерти Людовика XIV от атеротромбоза левой бедренной артерии, осложнившегося гангреной, начался постепенный упадок Франции. Двое потомков монарха терпели крупные военные поражения, потеряли ряд колониальных владений, включая территорию современной Канады, довели страну до экономического кризиса. Растущее народное недовольство в конечном счете привело к Великой Французской Революции, которая погрузила государство в политическую нестабильность на 10 лет.

Россия подобно абсолютной монархии 17-18 века ведет захватническую войну в Украине, стремясь получить контроль над новыми территориями, ресурсами и устранить украинских конкурентов на мировом рынке зерна, минеральных удобрений и металла, о чем говорит продолжающаяся блокада морских портов, разрушение металлургических предприятий в Мариуполе. На захваченных территориях, россияне насаждают свои порядки: пытаются организовать еще одну непризнанную Мелитопольскую народную республику в Запорожской области, промывают мозги жителям разрушенного Мариуполя, навязывая стереотип, что украинский город якобы уже является частью Ростовской области.

Другой пример – тоталитарный режим Адольфа Гитлера, находившийся у власти в Германии 12 лет. В период правления нацистов, Германия проводила экспансию в надежде расширить жизненное пространство для немцев в Европе, захватить колониальные владения Франции и Великобритании, прибрать к рукам богатую полезными ископаемыми и плодородными землями европейскую часть Советского союза, включая территорию современной Украины. В последние месяцы жизни, как и Путин, Гитлер редко появлялся на публике, предпочитал отсиживаться в своем бункере во дворе рейхсканцелярии.

Немецкий диктатор болел неизлечимым аутоиммунным воспалительным заболеванием кишечника. Болезнь Крона, болезнью Паркинсона, зависимостью от наркотика метамфетамина. После самоубийства Гитлера 30 апреля 1945 года его преемник адмирал Карл Дениц отправил своих представителей на переговоры в штаб-квартиру Верховного главнокомандующего войсками союзников в Европе американского генерала Дуайта Эйзенхауэра во французском городе Реймсе. Там же 7 мая 1945 года немецкий генерал Альфред Йодль подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. В общей сложности, правительство Деница просуществовало 23 дня.

Смерть страдавшего болезнью Паркинсона 82-летнего диктатора Франсиско Франко в 1975 года повлекла за собой приход к власти в Испании демократически избранного правительства. Ныне покойный американский политолог Альфред Степан полагал, что противники режима Франко, которого поддерживали военные, не смогли найти достаточно ресурсов для его свержения. Вот только в отличие от Путина, за 39 лет своего правления Франко научился находить общий язык с кем угодно: с немецкими нацистами, с итальянскими фашистами, а впоследствии с лидерами соседних демократических государств. Он избегал ввязываться в военные авантюры на старость лет и слышал свой народ.

Испания – это тот случай, где диктатор начал демократические преобразования под давлением общества. В годы правления фалангистов проводилась индустриализация, популяризовалось образование среди населения, развивалось рабочее движение. Посещение курортов Испании интуристами и доступ к зарубежному кинематографу сформировали в испанском обществе определенные представления о демократии. Первое демократически избранное правительство Испании возглавил Адольфо Суарес, который занимал при Франко посты гендиректора радиовещания и телевидения, заместителя генсека правящей ультраправой партии "Испанская Фаланга", которую в дальнейшем распустил.

Почему смерть Путина не изменит Россию?

Вряд ли в случае ухода Путина в мир иной в России произойдут кардинальные политические пертурбации. Сегодня в России нет оппозиционных политических сил, способных прийти к власти на выборах либо организовать "цветную революцию". Глава партии "Россия будущего" Алексей Навальный сидит за решеткой, а лидеры так называемых "либеральных" оппозиционных партий "Парнас" Михаил Касьянов, "Яблоко" Григорий Явлинский на днях выехали из России. Если Явлинский уехал в Лондон и обещал вернуться, то, где находится Касьянов неизвестно.

Примеру лидеров российских оппозиционеров следует их потенциальный электорат среди более-менее просвещенных и критически мыслящих россиян. Вместо того, чтобы выходить на улицы и требовать отставки Путина и прекращения войны в Украине, они предпочитают отсиживаться за границей, убегая от последствий санкций. Например, в Грузии наблюдается нашествие россиян. С 2016 по 2020 год российские граждане купили в этой стране 15 тыс. объектов недвижимости. В столице Тбилиси каждый пятый прохожий русский или белорус.

Война в Украине и политика Путина популярны среди большинства россиян, несмотря на то что вторая армия мира несет большие потери. По данным опроса "Левада-Центр", в мае до 77% россиян поддерживали действия российских военных в Украине. Деятельность Путина одобряют 83% респондентов.

Российская экономика пока еще находится на плаву. По мнению экономиста Дмитрия Некрасова, за три месяца военной операции в Украине поступления в госбюджет РФ превышали расходы. По его мнению, эффект санкций нивелируется за счет высоких цен на нефть. Некрасов полагает, что из-за ограничительных мер Россия потеряла возможность производить новые виды вооружений, но повоевать против Украины, с тем, что есть – денег достаточно.

Профессор Колумбийского университета Тимоти Фрай, специализирующийся на внешней политике постсоветских стран, считает, что чаще всего лидеры персонализированных авторитарных режимов заранее готовят почву для передачи власти своим соратникам, поэтому на место одного диктатора приходит другой. По оценкам аналитика Андреи Кендалл-Тэйлор, с 1946 по 2008 год только в 20% случаев на смену персонализированным авторитарным режимам приходили демократии.

Вряд ли Россия станет исключением. По информации Котлярского, в Кремле прорабатывается вариант временной передачи власти в РФ коллективному конституционному органу Госсовету в случае смерти Путина. Соратники Путина из партии "Единая Россия" останутся у власти и не будут спешить с выводом войск из Украины, возвращать нам оккупированные территории. Они будут требовать отмены санкций в обмен на мир на выгодных для себя условиях. В противном случае преемники Путина продолжат войну в Украине, точно также как генсеки СССР Юрий Андропов, Константин Черненко и Михаил Горбачев продолжили начатую Леонидом Брежневым кампанию в Афганистане.

Почему рано хоронить российского президента?

Не стоит хоронить Путина раньше времени. Перспективы онкобольных пациентов зависят от стадии злокачественной опухоли, своевременности проведения оперативного вмешательства, химеотерапии, а также от наличия денег на лечение. Например, причиной смерти основателя корпорации Apple Стива Джобса стало его нежелание немедленно лечь на операционный стол после постановки диагноза рак поджелудочной железы в октябре 2003 года. В течение девяти месяцев изобретатель компьютеров и смартфонов прибегал к нетрадиционной медицине, которая оказалась неэффективной. После того, как ему все-таки провели операцию в 2004 году, было уже слишком поздно – опухоль пустила метастазы в печень. Джобс боролся со страшной болезнью в течение восьми лет и умер в октябре 2011 года.

Путин тоже увлекается нетрадиционной медициной и принимает ванны из экстракта рогов оленей. Однако, от услуг профессиональных врачей российский президент не отказывается. По данным американской разведки, он уже проходил лечение от рака в апреле этого года. Во всяком случае, у Путина есть возможности позволить себе современное медицинское обслуживание. По оценкам основателя британского инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, состояние российского президента составляет 200 млрд долларов.

Не стоит заниматься самоуспокоением и питать надежды, что смерть Путина положит конец российскому вторжению в Украине и после него в РФ придут к власти люди, с которыми можно о чем-либо договориться. Положить Россию на лопатки сможет крупное поражение на фронте и экономический коллапс.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин снова угрожает Украине.

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