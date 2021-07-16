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Открыты для путешествий: какие страны признали украинский COVID-сертификат

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал три государства, которые согласились признать украинские документы о вакцинации

сегодня, 13:02
Автор:

Вечканова Елена

Несмотря на коронавирусную ситуацию, путешествия в большинство стран остается возможным. Однако сейчас они организовываются с дополнительными документами — подтверждающими отсутствие заболевания или пройденный курс вакцинации. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, украинские ковид-сертификаты уже признаны четырьмя государствами, сообщает "Зеркало недели".

Открыты для путешествий: какие страны признали украинский COVID-сертификат

Какие страны признали ковид-сертификат Украины. Фото из открытых источников

"Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", — отметил Шмыгаль, выступая в рамках часа вопросов к правительству.

Также чиновник подчеркнул, что работа над расширением границ для украинцев с отечественными free-коронавирусными документами ведется постоянно. Это делается для того, дабы граждане нашей страны могли свободно планировать как рабочие, так и туристические поездки в разные точки мира.

Отметим, что получение сертификатов о вакцинации в Украине стало возможным с 1 июля. Выдача такого документа возможна только для людей, которые прошли полный курс вакцинации (получили обе доза выбранного препарата).

Похожие "ковид-паспорта" действуют и на территории стран Европейского Союза. Там создали специальный сертификат, позволяющий свободно перемещаться между государствами,  которые входят в ЕС.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, с какой еще страной Украина ведет весьма тесные переговоры насчет обоюдного признания ковидных сертификатов, позволяющих путешествовать. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, чем разнятся COVID-сертификат, разработанный отечественным правительством, и международное свидетельство, подтверждающее факт вакцинации. Все детали ищите в нашей публикации.


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Источник: https://zn.ua/POLITICS/shmyhal-nazval-strany-kotorye-priznali-ukrainskie-covid-sertifikaty.html
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