Открыты для путешествий: какие страны признали украинский COVID-сертификат

Несмотря на коронавирусную ситуацию, путешествия в большинство стран остается возможным. Однако сейчас они организовываются с дополнительными документами — подтверждающими отсутствие заболевания или пройденный курс вакцинации. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, украинские ковид-сертификаты уже признаны четырьмя государствами, сообщает "Зеркало недели".



Какие страны признали ковид-сертификат Украины. Фото из открытых источников

"Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", — отметил Шмыгаль, выступая в рамках часа вопросов к правительству.

Также чиновник подчеркнул, что работа над расширением границ для украинцев с отечественными free-коронавирусными документами ведется постоянно. Это делается для того, дабы граждане нашей страны могли свободно планировать как рабочие, так и туристические поездки в разные точки мира.

Отметим, что получение сертификатов о вакцинации в Украине стало возможным с 1 июля. Выдача такого документа возможна только для людей, которые прошли полный курс вакцинации (получили обе доза выбранного препарата).

Похожие "ковид-паспорта" действуют и на территории стран Европейского Союза. Там создали специальный сертификат, позволяющий свободно перемещаться между государствами, которые входят в ЕС.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, с какой еще страной Украина ведет весьма тесные переговоры насчет обоюдного признания ковидных сертификатов, позволяющих путешествовать. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, чем разнятся COVID-сертификат, разработанный отечественным правительством, и международное свидетельство, подтверждающее факт вакцинации. Все детали ищите в нашей публикации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!