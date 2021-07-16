Открыты для путешествий: какие страны признали украинский COVID-сертификат

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Вечканова Елена
Несмотря на
коронавирусную ситуацию, путешествия в большинство стран остается возможным.
Однако сейчас они организовываются с дополнительными документами — подтверждающими
отсутствие заболевания или пройденный курс вакцинации. По словам главы
правительства Дениса Шмыгаля, украинские ковид-сертификаты уже признаны четырьмя
государствами, сообщает "Зеркало недели".
Какие страны признали ковид-сертификат Украины. Фото из открытых источников
Также чиновник подчеркнул,
что работа над расширением границ для украинцев с отечественными free-коронавирусными документами ведется постоянно.
Это делается для того, дабы граждане нашей страны могли свободно планировать
как рабочие, так и туристические поездки в разные точки мира.
Отметим, что
получение сертификатов о вакцинации в Украине стало возможным с 1 июля. Выдача такого
документа возможна только для людей, которые прошли полный курс вакцинации
(получили обе доза выбранного препарата).
Похожие "ковид-паспорта"
действуют и на территории стран Европейского Союза. Там создали специальный
сертификат, позволяющий свободно перемещаться между государствами, которые входят в ЕС.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, с какой еще страной Украина ведет весьма тесные переговоры насчет обоюдного признания ковидных сертификатов, позволяющих путешествовать. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, чем разнятся COVID-сертификат, разработанный отечественным правительством, и международное свидетельство, подтверждающее факт вакцинации. Все детали ищите в нашей публикации.
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