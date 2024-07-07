Орбан попал в новый дипломатический скандал: что произошло

Венгерский премьер Виктор Орбан оказался в очередном международном скандале из-за участия в неформальном саммите, пытавшемся легитимизировать сепаратистскую организацию "Северный Кипр". Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю пришлось выступить с заявлением-опровержением.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Сепаратисты на севере Кипра, при военной поддержке Турции, пытаются провозгласить свое "государство". В ЕС и ООН такие действия Стамбула считают "оккупационными". Целью саммита было подкрепить позиции Турции и усилить влияние турок-киприотов, зависящих от нее.

Боррель подчеркнул, что Орбана как председателя Совета ЕС не уполномочивали представлять Евросоюз на этом мероприятии, и что он действовал исключительно как представитель Венгрии.

"Венгрия не получила ни одного мандата от Совета ЕС на развитие отношений с Организацией тюркских государств", — говорится в сообщении.

Брюссель отвергает попытки Организации тюркских государств легитимизировать образование в качестве наблюдателя.

"ЕС неоднократно давал понять, в том числе на самом высоком политическом уровне, что ЕС признает только Республику Кипр субъектом международного права в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", — подчеркнул Боррель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой хитрый план появился у Орбана . На неделе, проходящей одной из тем, оказавшейся в центре внимания был визит премьера Венгрии Виктора Орбана сначала в Киев, а затем в Москву. Он уже вызвал шквал негативной реакции как со стороны лидеров ЕС, так и США. Однако нашлись и те, кто поддержал его, в том числе премьер Словакии Роберт Фицо.

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1, управляющий партнер консалтинговой компании "Crowe Michailenko" Вадим Трюхан отметил, что было бы странно, если бы Орбан, как премьер председательствующего в ЕС государства не совершил визит в Киев.

