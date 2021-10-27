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ОПЗЖ: Украинская власть не посчитала нужным выразить благодарность российским морякам за спасение 20-ти украинцев в Гвинейском заливе

«Оппозиционная платформа – За жизнь» выражает благодарность российским морякам

сегодня, 18:36
Автор:

Станислав Молчанов
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В ОПЗЖ считают, что отсутствие реакции со стороны украинской власти на спасение экипажем российского корабля "Вице-адмирал Кулаков" 20-ти украинских моряков в Гвинейском заливе Атлантического океана в очередной раз демонстрирует безразличное отношение к судьбе и интересам собственных граждан. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

ОПЗЖ: Украинская власть не посчитала нужным выразить благодарность российским морякам за спасение 20-ти украинцев в Гвинейском заливе

Спасение украинских моряков. Фото: Минобороны РФ

В политсиле сообщили, что российские моряки предотвратили захват пиратами панамского контейнеровоза "Люция". Команда судна, успевшего подать сигнал бедствия, состояла из 20 граждан Украины, 1 гражданина РФ и 1 гражданина Румынии, сейчас все члены экипажа "Люции" здоровы и невредимы. В свою очередь, партия выразила благодарность российским морякам.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" выражает благодарность российским морякам за спасение жизни и свободы украинских граждан, чего удалось достичь благодаря оперативным, решительным действиям экипажа российского судна, а также флотской солидарности", – говорится в заявлении политсилы. 

В оппозиционной партии выразили уверенность, что благодарность российской стороне должна была исходить не только от ОПЗЖ, а и от высшего политического руководства Украины.

"Первые лица нашего государства, равно как и его дипломатический корпус, даже в межгосударственных гуманитарных вопросах или при чрезвычайных происшествиях, непосредственными участниками которых являются украинские граждане, предпочитают с Российской Федерацией общаться не напрямую, а через СМИ и международных посредников. Однако в данном случае молчание украинской власти демонстрирует не негативное отношение к соседней России, непрофессионализм и безразличное отношение к судьбе и интересам собственных граждан", – заявили в ОПЗЖ.


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/blagodarim_rossijskih_morjakov_za_spasenie_20_ukraincev_chlenov_ekipazha_kontejnerovoza_ljucija.html
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