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Операция Израиля против "Хезболлы": Украина озвучила свою позицию

Украина призвала Израиль и "Хезболлу" к сдержанности, чтобы не допустить масштабной войны

1 октября 2024, 16:27
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Кравцев Сергей

Израилю и "Хезболле" необходимо предотвратить масштабную региональную войну. Поэтому они должны проявить сдержанность. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Telegram.

Операция Израиля против "Хезболлы": Украина озвучила свою позицию

МИД Украины. Фото: из открытых источников

В МИД отметили, что с тревогой следят за решением Израиля начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана.

"Решительно осуждая ракетные обстрелы территории Израиля со стороны группировки "Хезболла", Украина призывает стороны противостояния к максимальному воздержанию, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну", — добавили в ведомстве.

Также в министерстве уточнили, что особую обеспокоенность вызывает большой рост в Ливане количества беженцев и переселенцев, которые были вынуждены оставить свои дома из-за военного конфликта.

Как отметили в МИД, критически важным является избегание жертв среди гражданского населения и недопущение нарушений норм международного гуманитарного права.

"Необходимо как можно скорее положить конец насилию в регионе. Мирный и преуспевающий Ливан является залогом стабильности всех стран Ближнего Востока", — сказано в сообщении министерства.

Читайте также на портале "Комментарии" — израильские войска приступили в ночь с 30 сентября на 1 октября к наземным рейдам на юге Ливана в рамках операции против сил организации "Хезболла". Она имеет название "Северные стрелы". Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении израильского военного ведомства этой ночью указывается, что силы ЦАХАЛ начали "ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды" против террористических целей "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.

Также издание "Комментарии" сообщало – Иран отреагировал на новую операцию Израиля: готов ли вступить в войну.




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