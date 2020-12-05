ООН предупреждает, что 2021 год может обернуться гуманитарной катастрофой

Следующий год может стать годом гуманитарной катастрофой, и богатые страны не должны пренебрегать бедными странами в паническом бегстве за вакцинами для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявили высшие должностные лица ООН во время 193-й Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу, 4 декабря, передает Reuters.



ООН

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус выступили на специальном совещании по COVID-19.

Пандемия, меры, принятые странами, чтобы попытаться остановить ее распространение, и экономические последствия привели к 40-процентному росту количества людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, сообщили в ООН ранее на этой неделе. Организация обратилась с просьбой о выделении 35 миллиардов долларов на финансирование помощи.

"2021 год будет буквально катастрофическим. Это становится понятно, когда мы смотрим на то, что происходит сейчас", – сказал Бисли, добавив, что голод уже стучится в дверь нескольких десятков стран.

Дэвид Бисли также отметил, что 2021 год, вероятно, будет худшим годом в плане гуманитарного кризиса за всю историю существования ООН. При этом в организации опасаются, что не смогут оказать всем помощь, поэтому сейчас необходимо расставить приоритеты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и его высокопоставленные должностные лица также призвали к тому, чтобы вакцина против COVID-19 была доступна для всех, а богатые страны помогали развивающимся странам бороться с пандемией и восстанавливаться после нее.

Тедрос призвал к немедленному вливанию 4,3 миллиарда долларов в мировую программу совместного использования вакцин.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, когда Украина получит вакцину от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!