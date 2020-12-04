Когда Украина получит вакцину от коронавируса: Степанов расставил все точки над "і"

Украина получит вакцину от Covid-19 в конце первого — в начале второго квартала следующего года, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

ФОТО: Ldaily

"Украина получит вакцину в количестве 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX. До 7 мая пройдет подписание всех необходимых документов. Я думаю, что срок это конец первого — начало второго квартала", — сообщил Степанов.

Министр также заявил, что данный момент Украина находится на стадии финализации договоренностей с мировыми компаниями, которые занимаются производством вакцины от коронавируса и которые уже завершили проведение третьей фазы клинических испытаний. В частности речь идет о компании Pfizer. По словам Степанова, их рассчитывают получать начиная со второго квартала следующего года.

Как сообщало издание "Комментарии", стало известно, кто в Великобритании первым получит вакцину от коронавируса. Министерство здравоохранения заявило, что приоритетными группами для получения укола будут жители домов престарелых, медицинский персонал, пожилые люди и наиболее уязвимые в клиническом отношении люди. Начальная поставка 800 000 доз будет доступна уже на следующей неделе.

Напомним, что Великобритания станет первой европейской страной, которая приступила к вакцинации населения от коронавируса. Также именно Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

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