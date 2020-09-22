"Он мог симулировать отравление": Путин назвал Навального "возмутителем спокойствия"

Сегодня президент Франции Эммуэль Макрон позвонил в Кремль, чтобы получить у своего российского коллеги Владимира Путину информацию по оппозиционеру Алексею Навальному, чье отравление военным ядом "Новичок" взбудоражило все западное общество. Об этом сообщает французская газета Le Monde, ссылаясь на источники в Елисейском дворце.

В разговоре Путин хладнокровно прокомментировал данный инцидент и заявил, что кома Навального могла быть классической симуляцией, поскольку ранее он уже инициировал собственное отравление, чтобы "навести тень" на официальную власть России.

Также глава Кремля, как передает издание, пренебрежительно отозвался о самой фигуре Навального, заявив, что он "возмутитель спокойствия в интернете" и использует свой Фонд по борьбе с коррупцией для дискредитации чиновников и депутатов.

Путин добавил, что следы яда "Новичок" могут вести в Латвию, где живет создатель формулы опасного вещества, а в России не ведется расследование по возможности отравления оппозиционера, так специалисты из России не могут получить результаты анализов из Германии и Франции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский химик Вил Мирзаянов попросил прощения у Алексея Навального за разработку смертельного яда, которым политик и блогер был отравлен.









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