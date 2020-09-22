kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.09.2020

BTC/USD

10509.50

ETH/USD

343.28

LTC/USD

44.03

НБУ 22.09.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика "Он мог симулировать отравление": Путин назвал Навального "возмутителем спокойствия"
commentss НОВОСТИ Все новости

"Он мог симулировать отравление": Путин назвал Навального "возмутителем спокойствия"

В беседе с Эмманэлем Макроном президент России предположил циничную версию событий по Алексею Навальному

сегодня, 21:20
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня президент Франции Эммуэль Макрон позвонил в Кремль, чтобы получить у своего российского коллеги Владимира Путину информацию по оппозиционеру Алексею Навальному, чье отравление военным ядом "Новичок" взбудоражило все западное общество. Об этом сообщает французская газета Le Monde, ссылаясь на источники в Елисейском дворце.

"Он мог симулировать отравление": Путин назвал Навального "возмутителем спокойствия"

В разговоре Путин хладнокровно прокомментировал данный инцидент и заявил, что кома Навального могла быть классической симуляцией, поскольку ранее он уже инициировал собственное отравление, чтобы "навести тень" на официальную власть России.

Также глава Кремля, как передает издание, пренебрежительно отозвался о самой фигуре Навального, заявив, что он "возмутитель спокойствия в интернете" и использует свой Фонд по борьбе с коррупцией для дискредитации чиновников и депутатов.

Путин добавил, что следы яда "Новичок" могут вести в Латвию, где живет создатель формулы опасного вещества, а в России не ведется расследование по возможности отравления оппозиционера, так специалисты из России не могут получить результаты анализов из Германии и Франции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский химик Вил Мирзаянов попросил прощения у Алексея Навального за разработку смертельного яда, которым политик и блогер был отравлен.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!