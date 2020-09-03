Яд для Навального: чем обернется официальное заявление Германии о сопернике Путина

В Германии подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок" в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Тем временем в РФ традиционно всё отрицают. “Комментарии” узнали у экспертов, как данная ситуация может отразиться на взаимоотношениях России и Запада, а также какой гибридный "шум" для отвода глаз может устроить Кремль.

Разработка КГБ

Лаборатория Бундесвера установила, что токсикант, которым был отравлен главный оппозиционер России Алексей Навальный, относится к нервнопаралитическим боевым отравляющим веществам класса "Новичок". Здесь важно, отметить два технических момента, считает эксперт-международник, кандидат политических наук Александр Мишин.

"Во-первых, доступ к подобного рода химическим веществам в России имеют лишь спецслужбы, к примеру, ФСБ. Ведь "Новички" разрабатывались еще в токсикологических лабораториях при КГБ, – поясняет эксперт. – Во-вторых, в январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия внес вещества класса "Новичок" в "Список 1" Конвенции о запрещении химического оружия. Таким образом, их использование является нарушением конвенции, и влечет за собой наложение международных санкций".

Александр Мишин считает, что на фоне беспрецедентных по масштабу массовых протестов в Хабаровске, длящихся уже более 50 дней, а также глубокого политического кризиса режима Лукашенко (а Беларусь, по сути, последний сателлит России в Европе), высшее российское руководство испытывает серьезную озабоченность и дискомфорт от деятельности Навального. В текущих условиях он стал представлять собой действительную альтернативу Путину.

"В указанном контексте отравление Навального, который собирал материалы для нового расследованиях о злоупотреблениях депутатов "Единой России", повергло весь мир в состояние шока, – подчеркивает эксперт. – Российскими властями предпринимались попытки скрыть истинные причины отравления. Для этого затягивалось время отправки Навального на лечение в Германию, а также запускались в СМИ и социальных сетях ложные версии о том, что оппозиционер мог отравиться некачественным алкоголем, антидепрессантами или вовсе употреблял наркотики".

По мнению Александра Мишина, ситуация с Навальным в очередной раз демонстрирует странам Запада истинное лицо российского режима президента Владимира Путина.

"В ХХI веке в России спецслужбами практикуются средневековые методы расправы над оппонентами в духе печально известного итальянского семейства Борджиа, – говорит эксперт. – Российское руководство полностью игнорирует принятые в цивилизованном обществе нормы поведения, что делает невозможным любые формы диалога с ним. В том числе нельзя отменять действующий санкционный режим и приглашать россиян для любого участия на международных площадках, таких как саммиты "Большой семерки". Очевидно, что адекватным ответом Запада на деятельность российского руководства должен быть полный отказ от идеи достройки проекта "Северный поток-2". Ведь для ЕС критическая энергетическая зависимость от антидемократической России несет разрушительные импульсы развала всего европейского интеграционного проекта".

Говоря о вероятном гибридном противодействии России в ответ на усиливающееся давление со стороны стран Запада, Александр Мишин указывает на стимулирование протестной активности на расовой почве в США перед выборами в ноябре-2020. А также на провоцирование нестабильности на путях транспортировки энергоносителей в страны ЕС в регионе Средиземноморья.

"Речь идет о стимулировании конфронтации Турции и Греции в восточной части Средиземного моря, а также – о дальнейшей дестабилизация ситуации в Ливии, а в перспективе и в Алжире в Северной Африки, – поясняет эксперт. – Это нужно для того, чтобы показать европейцам ценность России как надежного поставщика природного газа, в отличие от других игроков европейского газового рынка с Ближнего Востока и Магриба".

Также Александр Мишин призывает помнить, что проведение в сентябре активной фазы стратегических командно-штабных учений Вооруженных сил РФ "Кавказ-2020", существо повышает вероятность проведения Россией широкомасштабных военных действий против Украины под прикрытием гуманитарных миссий.

"Масштаб задействованных вооруженных сил РФ и других стран ОДКБ в данных учениях не может не вызывать обоснованного беспокойства в Украине, Европе и во всем мире", – резюмирует эксперт.

Ударная доза санкций

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий уверен, что на Западе в преступлении обвинят именно Путина и российское правительство.

"Ведь ни у какой локальной мафии такого яда, естественно, не может быть, – поясняет он. – И на этот раз доза "полезных" санкций может быть ударной. Кстати, это прекрасный шанс, что крайне нежелательный для Украины проект "Северный поток-2" не будет реализован".

Александр Палий считает, что на Западе ситуацию с отравлением Навального воспримут как знак того, что Россия и ее руководство в принципе нереформируемы.

"Судя по всему, многих немецких политиков поразил цинизм Кремля. И организация травли Навального в СМИ после отравления, и организация покушения в 80-ю годовщину убийства Троцкого. Скорее всего, санкции за такое развитие ситуации - вопрос времени", – подчеркивает политэксперт.

По мнению Александра Палия, для отвода глаз правители Кремля могут организовать какой-то новый кризис, в том числе в Беларуси.

"Или ответят просто риторикой, в том числе связанной с преступлениями фашистской Германии. Путин уже, кстати, так и ответил - заявлениями о преступлениях нацистов, – отмечает эксперт. – Как будто это может служить оправданием действий современного российского – преступного - режима".

Телепропаганда

"Последствия будут - и тому свидетельство заявление канцлера Германии Ангелы Меркель после установления отравляющего вещества немецкими врачами, – отмечает политолог, кандидат политических наук Максим Яли. – По ее словам, в связи с отравлением Навального есть сложные вопросы, ответить на которые могут только в Москве. Меркель подчеркнула, что этих ответов будет ждать весь мир".

По мнению эксперта, от того, насколько правдоподобными и исчерпывающими будут эти ответы - и зависит окончательная реакция коллективного Запада.

"В США президентские выборы выходят на финишную прямую - и демократы, уверен, также попытаются использовать эту ситуацию в своих целях. Они будут требовать от Трампа введения новых санкций против РФ - подобных тем, что были введены после отравления Скрипалей в Великобритании. Трамп однозначно не захочет резко обострять отношения с Кремлем накануне выборов, поэтому будет избегать резких заявлений и тем более полноценных санкций", – считает Максим Яли.

Кремль же, по его словам, прибегнет к апробированной модели реакции на подобные информационные кампании: включит на полную тумблер телевизионной пропаганды.

"Околокремлевские политологи наперебой с ведущими ток-шоу будут высмеивать Запад, – поясняет политолог. – В том числе, заявлять, что Путину это отравление невыгодно, что всё это - гибридная война против РФ. Параллельно смакуя все подробности судебного процесса над артистом Ефремовым, отвлекая внимание народных масс от реальных проблем".

Напомним, в штабе Навального рассказали, к кому приведет расследование его отравления.





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