Олещук: Порошенко помог людям Орбана затормозить процесс вступления Украины в Евросоюз

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Ткачик Олеся
Как подчеркивает Петр Олещук, на днях своими действиями Порошенко фактически помог людям Орбана в Еврокомиссии, затормозить процесс вступления Украины в Евросоюз. Дело в том, говорит он, что перед тем, как поехать в Бухарест на съезд "Европейской народной партии", Петр Порошенко прибег к действиям, которые вредят государственным интересам Украины.
Петр Порошенко
По его словам, в этом вопросе самое главное, к кому именно обратился Порошенко со своей просьбой. Ведь Оливер Варгеи – еврокомиссар по вопросам расширения ЕС, венгр и человек пророссийского Орбана. Варгеи уже долгое время занимается торможением на пути Украины в ЕС, о чем неоднократно говорилось в стенах Европарламента, подчеркнул политолог.
При этом он подчеркнул, что попытки сорвать вступление в ЕС со стороны Порошенко проходят накануне фактического старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.
По его словам, если сюда добавить 37 миллионов, полученных Порошенко от правительства Орбана; если добавить, что Орбан – четко отрабатывает сценарий Путина по принуждению Украины к переговорам и сдаче территорий; если добавить, что бывшие чиновники Порошенко выходят с заявлениями о необходимости сдаться, то все это напоминает очень четкую статью в Уголовном кодексе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Порошенко может попасть в книгу рекордов как самый успешный обвиняемый в госизмене.
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Ігор
сегодня, 16:05
Як чудово, що проросійськи нацисти павуки почнуть їсти один одного - чим більше з'їдять тим світ стане безпечніше!