Олещук: Порошенко помог людям Орбана затормозить процесс вступления Украины в Евросоюз

Как подчеркивает Петр Олещук, на днях своими действиями Порошенко фактически помог людям Орбана в Еврокомиссии, затормозить процесс вступления Украины в Евросоюз. Дело в том, говорит он, что перед тем, как поехать в Бухарест на съезд "Европейской народной партии", Петр Порошенко прибег к действиям, которые вредят государственным интересам Украины.

Петр Порошенко

"Что сделал Порошенко? Он направил еврокомиссару по вопросам расширения ЕС Оливеру Варгее письмо с жалобой на давление со стороны украинских властей и четким предложением. Идея Порошенко простыми словами заключается в следующем: если Петра Алексеевича не выпустят заграницу, он предлагает подвергнуть сомнению переговоры о вступлении Украины в ЕС",

– рассказал Олещук.

По его словам, в этом вопросе самое главное, к кому именно обратился Порошенко со своей просьбой. Ведь Оливер Варгеи – еврокомиссар по вопросам расширения ЕС, венгр и человек пророссийского Орбана. Варгеи уже долгое время занимается торможением на пути Украины в ЕС, о чем неоднократно говорилось в стенах Европарламента, подчеркнул политолог.

"Интересно, что недавно Орбан выступал с заявлениями о том, что "Украина не должна быть членом ЕС и НАТО, а буфером между Европой и Россией". Понятно, что все эти разговоры о "буферах" – это обычная российская манипуляция, призванная обосновать попытки захватить Украину. Порошенко это знает. Именно поэтому он обратился не к вице-президенту Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Веры Йоуровой, что было бы логичным. А обратился именно к орбановскому чиновнику, который делает все возможное, чтобы Украина не попала в ЕС. И Петр Алексеевич ему в этом помог"

, – считает политолог.

При этом он подчеркнул, что попытки сорвать вступление в ЕС со стороны Порошенко проходят накануне фактического старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.

По его словам, если сюда добавить 37 миллионов, полученных Порошенко от правительства Орбана; если добавить, что Орбан – четко отрабатывает сценарий Путина по принуждению Украины к переговорам и сдаче территорий; если добавить, что бывшие чиновники Порошенко выходят с заявлениями о необходимости сдаться, то все это напоминает очень четкую статью в Уголовном кодексе.

"Юристы, скорее всего, назвали бы такие действия государственной изменой. Но это компетенция правоохранителей. Назвать это иначе, чем умышленный ущерб Украине на международной арене, я не могу",

– добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Порошенко может попасть в книгу рекордов как самый успешный обвиняемый в госизмене.



