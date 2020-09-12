Около 100 тысяч избирателей в Украине решили изменить адрес для голосования на местных выборах

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Татьяна Веремеева
В Украине 10 сентября закончился срок подачи заявлений в отделы ведения
Государственного реестра избирателей для изменения или определения
избирательного адреса на местных выборах 25 октября. Согласно уточненным
спискам, более 98 тыс. украинцев изменили свой избирательный адрес. Еще около 2
тыс. заявлений Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще не рассмотрела. Об
этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Срок подачи заявлений для изменения или
определения избирательного адреса на местных выборах 25 октября закончился 10
сентября.
В ЦИК уточняют, что в период с 1 июля 2020 года до 11 сентября изменили или
определили свой избирательный адрес 98 286 избирателей, 41 118 из которых сделали это онлайн. Еще около 2
тыс. заявлений находятся на рассмотрении в отделах Государственного реестра
избирателей.
Больше всего избирателей решили изменить свой избирательный адрес в
Киевской области – 23 620, Киеве – 15 332, Одесской области – 9 333 и Львовской
области – 7 134 избирателя.
Ранее "Комментарии" писали, что Центральная избирательная комиссия определила
размер денежного залога на местных выборах, которые должны состояться 25
октября 2020 года.
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