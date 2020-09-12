Около 100 тысяч избирателей в Украине решили изменить адрес для голосования на местных выборах

В Украине 10 сентября закончился срок подачи заявлений в отделы ведения Государственного реестра избирателей для изменения или определения избирательного адреса на местных выборах 25 октября. Согласно уточненным спискам, более 98 тыс. украинцев изменили свой избирательный адрес. Еще около 2 тыс. заявлений Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще не рассмотрела. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



Срок подачи заявлений для изменения или определения избирательного адреса на местных выборах 25 октября закончился 10 сентября.

В ЦИК уточняют, что в период с 1 июля 2020 года до 11 сентября изменили или определили свой избирательный адрес 98 286 избирателей, 41 118 из которых сделали это онлайн. Еще около 2 тыс. заявлений находятся на рассмотрении в отделах Государственного реестра избирателей.

Больше всего избирателей решили изменить свой избирательный адрес в Киевской области – 23 620, Киеве – 15 332, Одесской области – 9 333 и Львовской области – 7 134 избирателя.

Ранее "Комментарии" писали, что Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога на местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

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