В ЦИК определились с размером залога на местных выборах

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Татьяна Веремеева
Центральная избирательная комиссия определила размер
денежного залога на местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020
года. Об этом сообщает пресс-служба
ЦИК.
Так, в ЦИК определились с размером залога:
- для избирательного списка кандидатов в депутаты
областного, районного, районного в городе совета;
- для избирательного списка кандидатов в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более) совета;
- для кандидата в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) совета;
- для кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы.
В Центральной избирательной комиссии отметили, что размер
залога определен на основании сведений Государственного реестра избирателей по
состоянию на 5 сентября 2020 года. Также в ЦИК утвердили согласованные с
Национальным банком Украины Рекомендации по контролю за поступлением, учетом и
использованием средств избирательных фондов местных организаций политических
партий, кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового,
городского головы.
Напомним, Окружной
административный суд Киева принял к рассмотрению иск об отмене постановления ЦИК
о проведении местных выборов в Украине
25 октября. "Комментарии"
узнали у экспертов, какова вероятность, что центральная власть, чувствуя
свои слабые позиции, целенаправленно, разными способами (карантин, суды,
неразбериха с новыми правилами выборов) пойдет на срыв местных выборов или
подготовит почву для тотальных манипуляций и чем это может обернуться.
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