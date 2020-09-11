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В ЦИК определились с размером залога на местных выборах

Сумма залога основана на сведения Государственного реестра избирателей

сегодня, 16:02
Автор:

Татьяна Веремеева

Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога на местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК определились с размером залога на местных выборах

Так, в ЦИК определились с размером залога:

- для избирательного списка кандидатов в депутаты областного, районного, районного в городе совета;
- для избирательного списка кандидатов в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более) совета;
- для кандидата в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) совета;
- для кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы.

В Центральной избирательной комиссии отметили, что размер залога определен на основании сведений Государственного реестра избирателей по состоянию на 5 сентября 2020 года. Также в ЦИК утвердили согласованные с Национальным банком Украины Рекомендации по контролю за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов местных организаций политических партий, кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы.

Напомним,  Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск об отмене постановления ЦИК о проведении местных выборов в Украине 25 октября. "Комментарии" узнали у экспертов, какова вероятность, что центральная власть, чувствуя свои слабые позиции, целенаправленно, разными способами (карантин, суды, неразбериха с новыми правилами выборов) пойдет на срыв местных выборов или подготовит почву для тотальных манипуляций и чем это может обернуться.


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