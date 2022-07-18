Окно в Европу: почему враги Украины повадились заграницу

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На прошлой неделе мир увидела история семьи Скрипченко, которая переехала из разрушенного российскими войсками Мариуполя в американский мегаполис Сан-Диего к своим знакомым. Глава семейства Александр Скрипченко пояснил, что они выбирались не через "зеленые коридоры" в подконтрольные Украине города, а через территорию ДНР в Россию, откуда они прибыли в Турцию и вылетели в США. Немало украинских граждан предпочли уехать в Россию через Крым и сепаратистские республики в надежде спастись от войны. По данным ООН, сегодня в России находится свыше 1,6 млн граждан Украины.

Глава российского комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина акцентирует внимание на том, что каждый десятый украинец уезжает из РФ в другие страны. Вот только Россия является перевалочным пунктом не только для вынужденных переселенцев, но и для откровенных сторонников русского мира, которые с нетерпением ждали прихода российских войск и мечтали оказаться в составе РФ. Комментарии разбирались, что заставляет сторонников России пополнять ряды мигрантов и почему их присутствие заграницей нежелательно для украинских граждан. Из соображений безопасности, личности наших собеседников не раскрываются.

Почему сепаратисты устали от оккупации России?

Грезы пророссийских индивидуумов о том, что с приходом России жизнь в украинских городах станет лучше, разбились вдребезги о суровые реалии невыносимого существования в условиях российской оккупации. Теперь они оказались на грани выживания как герои какого-нибудь постапокалиптического фильма. Ярким примером является гуманитарный кризис в разрушенном российскими войсками Мариуполе.

По информации мариупольца Артема, коллаборационисты не успевают обеспечить жильем оставшихся в городе людей и восстановить подачу природного газа до наступления холодов. Не на всех улицах есть электричество. Не до конца отремонтирован водопровод и существуют перебои в подаче воды. Дороги разбиты и напоминают лунный ландшафт. По сведениям нашего собеседника, местные власти уже призывают местных жителей искать другие населенные пункты для зимовки.

Мариуполь под оккупацией России. Источник: YouTube канал "Прогульщики"

Даже, так называемый "глава администрации" Мариуполя Константин Иващенко, в прошлом депутат горсовета от партии "ОПЗЖ" и гендиректор "Мариупольского завода тяжелого машиностроения", заявил, что на весь город работают только два магазина и две аптеки. По его информации сегодня в Мариуполе находится порядка 218 тыс. человек. Купить продукты и другие товары первой необходимости можно на импровизированных рынках прямо посреди улиц. При этом цены зашкаливают. С работой в городе туго – в лучшем случае это разгребание завалов.

Пока коллаборационисты кормят мариупольцев баснями о восстановлении города, о возобновлении работы градообразующих предприятий и развитии туризма, из города вывозиться все что угодно. По информации Артема, недавно оккупанты сняли асфальтную плитку на площади у разрушенного Драмтеатра и вывезли ее в Донецк.

Мариуполь под оккупацией России. Источник: YouTube канал "Прогульщики"

В Мариуполе невозможно получить квалифицированную медицинскую помощь из-за дефицита врачей. Например, на весь город только один отоларинголог, которого оккупанты принудительно заставили возобновить прием пациентов. Перешедшая на сторону оккупантов заведующая терапевтическим отделением военного госпиталя, старший лейтенант Наталья Клеменкова призвала знакомых коллег, которые ранее выехали в другие города Украины и за рубеж, возвращаться на работу в Мариуполь. Новые власти назначили ее начальником бывшей областной больницы.

Мариупольский диссидент и YouTube-блоггер под псевдонимом Сектор Эм, который после российского вторжения вступил в ряды Вооруженных сил Украины, констатировал, что город переживает гуманитарный коллапс и там не хотят находиться даже российские военные.

"Интересно то, что в самом Мариуполе практически нет военных – им там некомфортно, так как нет ни воды, ни света, ни дорог, ничего. По моим данным орки осели на Белосарайской Косе, в Мангуше, Ялте. В городе остались из силовиков только предатели из числа бывших полицейских, которые перешли на сторону оккупанта. Несмотря на преимущественно пророссийское население в городе, рашисты боятся в нем находится. Наши информаторы говорят о частых взрывах и других диверсиях, которые происходят в Мариуполе. Орки стабильно подрываются и гибнут. Это разрушает опостылевший миф о том, что Донеччина – неспособный к сопротивлению регион".

Кто убегает из русского мира?

Отсутствие минимального комфорта и качества жизни, достойной работы, дефицит товаров и услуг заставляют покидать оккупированные Россией населенные пункты не только патриотически настроенных украинских граждан, но и тех, кто продолжает ненавидеть Украину и всю жизнь мечтал жить в России. Это касается не только Мариуполя. Из крупных городов под оккупацией России оказались Мелитополь, Херсон, Северодонецк, Лисичанск. Последние два города также серьезно пострадали в ходе боевых действий.

По мнению Сектора Эм, на Запад уезжает отдельная категория русофилов и адептов русского мира: "Выбрались, скорее всего, так называемые "ватные" мещане, эдакие russo turisto, которым всем все всегда должны. Приезжая на Запад они позиционируют себя как жертвы войны. Вот только если копать чуть глубже, окажется, что они считают именно Украину и бойцов ВСУ и Нацгвардии виновными в их личной трагедии. Дескать, мы должны были капитулировать перед "большим братом" и сдаться без боя".

Наш собеседник пришел к неутешительному выводу: "Эти люди ментально не украинцы и никогда ими не были. Это homo soveticus, которые за 30 лет независимости так и не оценили преимущества постсоветской переходной демократии перед российским тоталитарным режимом".

Что касается российских граждан, то в массе они покидают РФ не из-за несогласия с политикой Путина, а из-за нежелания мириться с лишениями, с которыми они столкнулись после ужесточения антироссийских санкций. В основном это граждане с доходом выше среднего, которые привыкли к комфорту, роскоши, брендовым товарам и отдыху заграницей, предприниматели, которые решили обойти ограничения благодаря бизнес-миграции в другие страны. Бегут из России молодые люди, которые решили перестраховаться и заблаговременно скрыться от призыва.

Почему русофилы повадились в Европу?

В основном пророссийские граждане Украины стараются осесть в России. Мариуполец Даниил, который считает украинских военных "нацистами", не захотел разгребать руины родного города и эвакуировался в российский город Владимир. Ответственность за разрушение своего дома 30-летний мужчина возлагает на полк "Азов". Сейчас Даниил пытается найти себя в Москве. Его ровесник Иван уехал из Мариуполя в Брянск еще в августе 2014 года. Он отрицает существование Украины как государства и считает частью русского мира каждого, кто говорит по-русски, независимо от национальной принадлежности.

Однако, Россия не слишком балует украинцев. По информации главы российского комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, получить статус беженца в РФ сложно и каких-либо преференций, и стабильных материальных выплат он не предусматривает. В лучшем случае, украинские граждане могут рассчитывать на временное убежище, которое дает право легально работать, получить страховой полис, отдать детей в школы и детсады и предусматривает единоразовую выплату в размере 10 тыс. рублей (5176 грн.). Впрочем, российским миграционным органам выгоднее выдать украинцам не временное убежище, а разрешение на временное проживание и не нести за них никакой ответственности. Российские работодатели чаще всего отдают предпочтение специалистам с российским гражданством, а не иностранным спецам.

Потому некоторые поклонники Путина с украинскими паспортами пытаются выехать в "ненавистную" Европу, получить там пособие и занять нишу украинцев, которые действительно пострадали от российской агрессии, остались без крыши над головой и не могут устроить свою жизнь. По информации мариупольца Артема, пророссийское население Мариуполя, жители ДНР и ЛНР, а также российских городов используют Грузию и Турцию в качестве перевалочного пункта для миграции на Запад.

Харьковчанка Ирина, более месяца находившаяся в Голландии, сообщила, что среди тех, кто проживал вместе с ней в лагере для вынужденных переселенцев была женщина из Луганска, которая открыто говорила о том, что не испытывает патриотических чувств к Украине. Некоторые подобные личности умудряются пустить корни в Европе. Родной дядя Ирины проживает в Испании с 2014 года и считает, что Украину нужно присоединить к России, поскольку с ней, якобы, "завязан весь реальный бизнес". Такие доводы не соответствуют реальному положению дел в сфере внешней торговли. Для сравнения, в 2021 году товарооборот Украины с РФ составил 12 млрд долларов, а с ЕС – 62,5 млрд долларов.

По мнению Сектора Эм, чисто юридически позиция сепаратистов и коллаборационистов, претендующих на политическое убежище в Европе, достаточно сильная, так как формально они являются гражданами Украины. Мариупольский блогер считает, что закрыть лазейку в Европу можно тем жителям Донецкой и Луганской области, которые успели получить российское гражданство. Сектор Эм предлагает точечно вычислять таких предателей и лишать их гражданства. По его мнению, только когда у них на руках останется один российский паспорт, они в полной мере осознают, что значит "нести бремя" русского мира.

Сектор Эм предлагает Украине перенимать опыт стран Балтии, где существует паспорт негражданина для той части населения, которая не владеет государственным языком, и максимально ограничить коллаборационистов в гражданских правах, изолировать их от политических процессов.

Как россияне мешают украинцам в Грузии?

Украинские русофилы заграницей это капля в море по сравнению с масштабами миграции россиян. По данным ФСБ, за первый квартал 2022 года Россию покинули 3,8 млн граждан. В основном они уехали в Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Турцию, Камбоджу, Аргентину, Новую Зеландию. Драматично ситуация складывается в Грузии, где украинцы и россияне оказались не от хорошей жизни и каждый день, сталкиваются лицом к лицу на улице, в магазинах и общественном транспорте и испытывают обоюдную неприязнь друг к другу как граждане двух воюющих стран.

В Грузии уже в течении нескольких лет наблюдается нашествие россиян, которые скупают недвижимость. С 2016 по 2020 годы российские граждане купили в Грузии свыше 15 тыс. домов, квартир и земельных участков несельскохозяйственного значения. С 24 февраля по 9 марта россияне зарегистрировали свыше 23,9 тыс. объектов недвижимости. По состоянию на 2018 год в Грузии постоянно проживало до 40 тыс. граждан РФ, а в марте-апреле 2022 года въехало еще 90 тыс. россиян.

Их настолько много, что услышать речь с московским акцентом и увидеть курносое лицо в толпе в миллионном Тбилиси в порядке вещей. Правительство Ираклия Гарибашвили проводит политику открытых дверей для россиян, которые тратят много денег в магазинах и заведениях общественного питания подстегивают развитие туристического и строительного сектора.

Зачастую в СМИ публикуют новости об участии россиян в антивоенных акциях вместе с украинскими беженцами и грузинам, статьи об откровениях русских о несогласии с политикой Путина. Однако, все это ширма, за которой скрывается острая социальная напряженность. Многие грузины не согласны с миграционной политикой правящей партии "Грузинская мечта". Грузины стали жертвой агрессии России в начале 90-х и 2008 году. Россия оккупировала два грузинских региона Абхазию и Южную Осетию, спонсирует данные сепаратистские режимы и всячески препятствует евроатлантическим устремлениям свободолюбивого народа. Теперь, грузинам приходится каждый день созерцать толпы россиян, чьи соплеменники стерли с лица земли город Гори в 2008 году и зверствовали в Абхазии и Южной Осетии.

Ведут себя россияне в грузинской столице как хозяева жизни. Запомнился случай, когда две русские женщины выгуливали собаку на территории православного храма, а затем устроили там пикник. В общественных местах все чаще можно услышать отборный русский мат. Россияне пишут гневные комментарии о том, что им не нравиться грузинский язык, обилие сине-желтых флагов, которые грузины вешают повсеместно в знак солидарности с украинцами.

Россиянам хватает наглости обвинять граждан Грузии в русофобии. Тбилисский хирург Тенгиз признался, что в последнее время воздерживается от посещения заведений общественного питания, чтобы лишний раз не видеть русских. Еще один столичный врач Кетино принципиально отказывается говорить на русском языке и отвечает выходцам из РФ на английском.

Из-за обилия россиян в Грузии, граждане Украины несправедливо сталкиваются с холодным отношением в свой адрес. По состоянию на начало июля 2020 года Грузия приняла свыше 60 тыс. украинских беженцев. Поскольку грузины с трудом говорят по-русски и, тем более, не знают украинского языка, то путают украинцев и россиянами. Украинцы столкнулись с достаточно высокими ценами на аренду жилья, товары и услуги, которые выросли после увеличения притока российских граждан. При всем своем прохладном отношении к россиянам, грузинский бизнес охотно на них наживается.

Неудивительно, почему украинские граждане одевают браслеты, значки или одежду в цветах национального флага или с изображением украинской символики, чтобы облегчить грузинам задачу отличить своих союзников и товарищей по несчастью от заклятых врагов.

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