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Оккупанты обстреляли Одессу во время визита президента Европейского Совета (ФОТО)

Официальную часть Шарля Мишеля прервали обстрелы РФ

сегодня, 20:31
Автор:

Лиля Воробьева
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9 мая Одессу посетил президент Европейского Совета Шарль Мишель. Он встретился с главой Правительства Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить блокирование россией морских портов Украины, что может вызвать дефицит продовольствия в мире. Официальная часть визита была прервана из-за обстрелов. Об этом сообщил премьер-министр Украины.

Оккупанты обстреляли Одессу во время визита президента Европейского Совета (ФОТО)

Встреча продолжилась в бомбоубежище (фото из открытых источников)

Поэтому Россия снова обстреляла город, а сама встреча продолжилась в бомбоубежище.

"Официальную часть нашей с Шарлем Мишелем встречи сегодня прервала воздушная тревога и выпущенные агрессором ракеты вблизи Одессы. Каждую минуту в бомбоубежище использовали для обсуждения совместных действий: как остановить россию и отстроить Украину. Благодарен за визит настоящему другу Украины", — сообщил Шмигаль.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в День победы россияне "поздравили" Славянск . Российские захватчики продолжают двигаться в направлении города Славянск, по всей линии фронта в Донецкой области ведутся ожесточенные бои. Даже в столь большой праздник для тех народов, которые сражались против гитлеровской Германии во Второй мировой войне, русские оккупанты обстреляли центральную часть Славянска. Об этом написал у себя в Facebook мэр Славянская Вадим Лях. Он добавил, что все службы выясняют степень повреждения, оказывают всю необходимую помощь. Вадим Лях также обратился с просьбой к жителям Славянска внимательно относиться ко всем сигналам тревоги и сразу после их включения искать укрытие. Также градоначальник просит горожан не выкладывать в сеть фото, где видно, куда попали вражеские снаряды.






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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=545462657143846&set=pcb.545462723810506
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