Официальный портрет Трампа порвал сеть: на что это похоже (ФОТО, ВИДЕО)

Шеф-фотограф избранного президента США Даниэль Торок представил инаугурационный портрет Дональда Трампа. Также увидело свет официальное фото вице-президента США (с 20 января) Джея ди Вэнса. Об этом 16 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Торока.

Улыбчивый Трамп из 2017 года остался в прошлом. Фото: Википедия

Фотограф, показав фото новых лидеров, заявил, что Америка стоит на пороге своего золотого века.





Кроме того, Торок запостил видео, где снято приглашение на инаугурацию Трампа и Вэнса 20 января. Портреты лидеров, выполненные в черно-белой гамме, стали его частью.





Sky News утверждает, что многие сторонники будущего 47-го президента с "восхищением рассматривают портрет" и делятся в соцсеях впечатлениями. Накануне "золотого века Америки" Трамп выглядит совсем не веселым — скорее суровым и недоверчивым, однако его электорат считает, что это серьезное выражение лица.

"Трамп выглядит очень серьезным и готовым действовать", "он выглядит очень по-президентски", "похоже, он настроен серьезно!", — такие комментарии сопровождают фото.

Многие отмечают, что Трамп сейчас въезжает в Белый дом с совершенно другим настроением, чес в 2017 году. Два его инаугурационных фото, сделанные восемь лет назад и сейчас, поставленные рядом, говорят об этом очень красноречиво.





Something tells me he's about to expose it all. pic.twitter.com/uY1b8tN4Fa — George (@BehizyTweets) January 16, 2025

Однако главный предмет сравнения — не портрет Трампа 2017 года. Людям не потребовалось много времени, чтобы обнаружить сходство официального портрета Трампа с его тюремной фотографией (так называемый mugshot), сделанной в августе 2023 года, когда лидер республиканцев сдался властям в тюрьме округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, после того как большое жюри присяжных предъявило ему обвинение в рэкете.

Напомним, фото Трампа тогда на многих произвело впечатление. Будущий кандидат в президенты, кроме того, заработал 7,1 млн долларов США на мерче — товарах, украшенных его вирусной фотографией. Бывший советник Трампа Стивен Миллер, например, заявил Fox News, что эта фотография — "самое сильное изображение", которое он когда-либо видел. Теперь же пользователи социальных сетей отметили, что портрет для инаугурации "странно похож" на тюремную фотографию. В соцсетях гадают, было ли это сделано намеренно или просто совпало.





From mugshot to presidential portrait pic.twitter.com/9gzINjSs0R — End Wokeness (@EndWokeness) January 16, 2025

Также комментаторы отмечают, что сочетание старой и новой официальных фото Трампа повторяет известный мем по сериалу "Игра в кальмара".





Как писал портал "Комментарии", инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. 47-й президент США нарушил каноны, пригласив на церемонию иностранных лидеров. Кроме того, впервые в истории инаугурация президента США пройдет с приспущенными флагами, поскольку в стране все еще будет продолжаться траур по умершему 29 декабря Джимми Картеру, который был президентом Штатов в 1977-1981 годах и дожил до 100 лет.

Но в США и без этого относятся к новому пришествию Трампа в Белый дом как к неординарному событию. Ведь это лишь второй случай в истории США, когда экс-президент после перерыва в один срок снова займет Овальный кабинет. До этого вернуться в Белый дом после паузы и поражения в попытке переизбрания удавалось только Гроверу Кливленду (президент США в 1885 — 1889 и 1893 -1897 годах).

Также "Комментарии" рассказывали о популярном двойнике Дональда Трампа: кто он, где живет и чем занимается. И о том, какие планы на второе новоселье в Белом доме у Мелании Трамп.