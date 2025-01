Официальный портрет Трампа порвал сеть: на что это похоже (ФОТО, ВИДЕО)

Шеф-фотограф избранного президента США Даниэль Торок представил инаугурационный портрет Дональда Трампа. Также увидело свет официальное фото вице-президента США (с 20 января) Джея ди Вэнса. Об этом 16 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Торока.

Улыбчивый Трамп из 2017 года остался в прошлом. Фото: Википедия

Фотограф, показав фото новых лидеров, заявил, что Америка стоит на пороге своего золотого века.

Кроме того, Торок запостил видео, где снято приглашение на инаугурацию Трампа и Вэнса 20 января. Портреты лидеров, выполненные в черно-белой гамме, стали его частью.

Sky News утверждает, что многие сторонники будущего 47-го президента с "восхищением рассматривают портрет" и делятся в соцсеях впечатлениями. Накануне "золотого века Америки" Трамп выглядит совсем не веселым — скорее суровым и недоверчивым, однако его электорат считает, что это серьезное выражение лица.

"Трамп выглядит очень серьезным и готовым действовать", "он выглядит очень по-президентски", "похоже, он настроен серьезно!", — такие комментарии сопровождают фото.

Многие отмечают, что Трамп сейчас въезжает в Белый дом с совершенно другим настроением, чес в 2017 году. Два его инаугурационных фото, сделанные восемь лет назад и сейчас, поставленные рядом, говорят об этом очень красноречиво.

