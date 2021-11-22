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Официально: планирует ли Украина наступление на Донбассе

Украинская сторона продолжает упорно работать над оживлением переговоров в "Нормандском формате"

сегодня, 17:02
Автор:

Елизавета Черных
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В планы Украины не входит наступательная военная операция на Донбассе. Наше государство остается приверженцем политико-дипломатических путей разрешения конфликта. Об этом в своем Twitter написал председатель украинского МИД Дмитрий Кулеба. 

Официально: планирует ли Украина наступление на Донбассе

Дмитрий Кулеба - фото: Facebook

При этом министр добавил, что Россия увеличила интенсивность дезинформации, включительно с обвинениями в адрес Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. 

"Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", — написал Дмитрий Кулеба. 

Министр также отметил, что украинская сторона продолжает упорно работать над оживлением переговоров в "Нормандском формате" вместе с ФРГ и Францией в качестве посредников. 

Кулеба также призвал Российскую Федерацию стать конструктивным участником в дипломатических усилиях по мирному урегулированию, вместо того, чтобы их подрывать.  

Напомним, что спикер Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что Украина всерьез рассматривает силовой вариант урегулирования конфликта на востоке.

Отметим, что очередное увеличение войска РФ у украинской границы являются попыткой России "поднять ставки" для будущих переговоров, а последние действия Москвы показывают, что "никаких правил для них уже не существует", сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает якобы попытки провокаций, чтобы "оправдать" заявления Запада о существующей угрозе вторжения России в Украину. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как ситуация может развиваться дальше и на какие еще провокации может пойти Россия. 


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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1462779091292147714
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