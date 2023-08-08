Одна из ведущих стран Латинской Америки отказалась играть по правилам Путина

Власти Мексики не намерены вступать в БРИКС, хотя и приветствуют участие в организации других стран, заявил президент страны. Об этом сообщают "Комментарии".

Мексике не по пути с Путиным

Ранее представители МИДа Мексики поясняли, что вступление в БРИКС может затруднить экономические отношения этой страны с главными партнерами – США и Канадой.

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Перед этим в политико-экономическое объединение, где представлены Россия и Китай, официально попросилась другая страна Латинской Америки - Боливия.

Напомним, что Организация (содружество государств) БРИКС была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи стран-участниц проходят на уровне глав МИД, министров финансов и других.

С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Последний 14-й саммит БРИКС состоялся 24 июня 2022 года в Китае.

Общая площадь БРИКС составляет 39 746 220 кв.км, а общая численность населения оценивается примерно в 3,21 млрд человек, что составляет около 26,7 % мировой поверхности суши и 41,5 % мирового населения. Четыре из пяти членов входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, по площади и ВВП, за исключением ЮАР, которая занимает двадцать третье место по обоим показателям.

В основном, двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды.

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