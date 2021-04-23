logo
Русский Українська

BTC/USD

49143.62

ETH/USD

2206.71

LTC/USD

226.37

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Саакашвили заявил, что получал угрозы от Порошенко - подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Саакашвили заявил, что получал угрозы от Порошенко - подробности

Михаил Саакашвили рассказал, что Петр Порошенко и Юрий Луценко заставляли его молчать

сегодня, 07:35
Автор:

Кириєнко Анна

Председатель исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил, что бывший президент Украины Петр Порошенко в свое время ему угрожал. Данной информацией Саакашвили поделился в программе "Право на власть".

Саакашвили заявил, что получал угрозы от Порошенко - подробности

Саакашвили получал угрозы от Порошенко - серьезное заявление. Фото: mc.today

По словам политика Петр Порошенко, занимавший пост президента, и генеральный прокурор Юрий Луценко заставляли мужчину молчать.

"Здесь говорилось, что оставили демократическую систему "предшественники". Я хорошо помню эту демократическую систему, когда в кабинете президента Порошенко он и прокурор Луценко говорили мне лично, что будет если я не стану молчать .." Михаил, не обижайся, это политика. Мы и тебя поднимем дела, и на всех твоих , — шокировал Саакашвили.

По словам политика, в вышеупомянутой ситуации речь шла о его соратнике из Одессы. Порошенко и Луценко обещали закрыть производство, если тот будет придерживаться определенных условий.

""Это дело закроется, как только ты сделаешь то, что мы хотим". Я хорошо помню вашу демократию. Людей, которых вы послали, которые были больше похожи на бандитов, чем на правоохранителей. Душили меня то в вертолете, то в минивэне и так далее. Это уже второе похищение — я не говорю о первом, когда СБУ меня арестовывала. Поэтому давайте о демократии особо не будем", — подчеркнул Саакашвили.

Напомним, что лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко. Почему это произошло, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что думает Порошенко об отношениях Украины и США. Детали читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/saakashvili-zayavil-o-shantazhe-so-storony-poroshenko-1771942.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ