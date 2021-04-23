Саакашвили заявил, что получал угрозы от Порошенко - подробности

Председатель исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил, что бывший президент Украины Петр Порошенко в свое время ему угрожал. Данной информацией Саакашвили поделился в программе "Право на власть".

Саакашвили получал угрозы от Порошенко - серьезное заявление. Фото: mc.today

По словам политика Петр Порошенко, занимавший пост президента, и генеральный прокурор Юрий Луценко заставляли мужчину молчать.

"Здесь говорилось, что оставили демократическую систему "предшественники". Я хорошо помню эту демократическую систему, когда в кабинете президента Порошенко он и прокурор Луценко говорили мне лично, что будет если я не стану молчать .." Михаил, не обижайся, это политика. Мы и тебя поднимем дела, и на всех твоих , — шокировал Саакашвили.

По словам политика, в вышеупомянутой ситуации речь шла о его соратнике из Одессы. Порошенко и Луценко обещали закрыть производство, если тот будет придерживаться определенных условий.

""Это дело закроется, как только ты сделаешь то, что мы хотим". Я хорошо помню вашу демократию. Людей, которых вы послали, которые были больше похожи на бандитов, чем на правоохранителей. Душили меня то в вертолете, то в минивэне и так далее. Это уже второе похищение — я не говорю о первом, когда СБУ меня арестовывала. Поэтому давайте о демократии особо не будем", — подчеркнул Саакашвили.

Напомним, что лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко. Почему это произошло, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что думает Порошенко об отношениях Украины и США. Детали читайте здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!