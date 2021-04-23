Саакашвили заявил, что получал угрозы от Порошенко - подробности

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Кириєнко Анна
Председатель исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил, что бывший президент Украины Петр Порошенко в свое время ему угрожал. Данной информацией Саакашвили поделился в программе "Право на власть".
Саакашвили получал угрозы от Порошенко - серьезное заявление. Фото: mc.today
По словам политика Петр Порошенко, занимавший пост президента, и генеральный прокурор Юрий Луценко заставляли мужчину молчать.
По словам политика, в вышеупомянутой ситуации речь шла о его соратнике из Одессы. Порошенко и Луценко обещали закрыть производство, если тот будет придерживаться определенных условий.
Напомним, что лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко. Почему это произошло, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что думает Порошенко об отношениях Украины и США. Детали читайте здесь.
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