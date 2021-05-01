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Главная Новости Политика внешняя политика Обыски у Джулиани: с кем из украинских экс-чиновников пытаются проследить связь американские следователи
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Обыски у Джулиани: с кем из украинских экс-чиновников пытаются проследить связь американские следователи

Американские следователи изъяли у Джулианы компьютеры и телефоны, чтобы проверить возможные контакты

сегодня, 11:18
Автор:

Татьяна Веремеева

Американские следователи пытаются проверить телефоны и компьютеры Руди Джулиани на предмет связи с более чем десятком человек, включая генпрокурора Украины. Об этом пишет Reuters.

Обыски у Джулиани: с кем из украинских экс-чиновников пытаются проследить связь американские следователи

Обыски у Джулиани

Они также ищут связи с любым правительственным чиновником или сотрудником США, имеющим отношение к Мари Йованович, послу США в Украине, которая была отстранена администрацией 45-го президента США Дональда Трампа в 2019 году.

Агенты изъяли более 10 мобильных телефонов и компьютеров из квартиры и офиса Джулиани на Манхэттене в ходе рейдов в среду, по словам его адвоката Боба Костелло, который зачитал ордер на обыск репортеру Reuters. Согласно ордеру, следователи ищут доказательства того, что Джулиани действовал в качестве незарегистрированного иностранного агента, что является нарушением законов о лоббировании.

Джулиани заявил в заявлении после рейдов, что его поведение как адвоката и гражданина было абсолютно законным и этичным. Представитель прокуратуры Манхэттена отказался от комментариев.

В список лиц, указанных в ордере, попали: американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, пятый президент Украины Петр Порошенко, заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко, бывший прокурор Константин Кулик, украинский бизнесмен Глеб Загорий, бывший деловой партнер Джулиани Дэвид Коррейя, американские супруги и адвокаты Виктория Тоесинг и Джо Дигенова, а также американский журналист Джон Соломон.

Ранее "Комментарии" писали, как обыски у Джулиани могут отразиться на Коломойском и Фуксе.


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Источник: https://www.reuters.com/world/us/warrant-giulianis-phones-computers-seeks-communications-with-over-dozen-people-2021-05-01/
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