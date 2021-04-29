Обыски у Джулиани: как могут отразиться на Коломойском и Фуксе

Федеральные следователи провели обыск в квартире и офисе Манхэттена Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка, который был личным адвокатом экс-президента Дональда Трампа. Обыски были частью расследования уголовного дела о торговле Джулиани в Украине. Ниточки могут вести к Коломойскому и Фуксу.

Дело Джулиани. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

О чём говорит происходящее? Как это может отразиться на украинской власти, а также на тех, кто напрямую замешан в "деле Джулиани"? "Комментарии" искали ответы вместе с экспертами.

"Основной удар может быть по Игорю Коломойскому и его партнеру Павлу Фуксу, у которых и так есть проблемы с американской Фемидой"

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский напоминает, что Руди Джулиани сперва хотел использовать дело Хантера Байдена-младшего в Украине (речь о его нахождении в совете директоров частная газодобывающей группа Burisma Holdings в 2014-2019 годах, что республиканцы пытались представить как некую коррупционную схему) против Джо Байдена, конкурирующего с Дональдом Трампом за пост президента США. Джулиани прилетал в Украину, вел тут некие расследования. Теперь бумеранг вернулся. Федеральные прокуроры пытаются выяснить, занимался ли Джулиани незаконной работой лобби в интересах украинских чиновников в 2019 году.

"Понятно, что у такого громкого дела должны быть заказчики. Через Джулиани хотят ударить по Трампу, который с мая намерен возобновить активность, в том числе, проводить митинги под лозунгом "Сделаем Америку снова большой" ("Make America Great Again"). Заказ вполне может быть от новой американской администрации, решившей серьезно прижать политических оппонентов. И мы понимаем, как пострадает репутация и без того не безгрешного Трампа, если будет доказана вина Джулиани", — отмечает Владислав Дзивидзинский.

По его мнению, украинские власти будут всячески помогать "нарыть" что-то на Джулиани и Ко, которые были не очень благосклонны к Зеленскому и Ко.

"Основной удар может быть по Игорю Коломойскому и его партнеру Павлу Фуксу, у которых и так есть проблемы с американской Фемидой, — прогнозирует эксперт. – А компании Фукса недавно попали еще и под санкции СНБО".

В Сети, в частности, пишут, что Фукс лично привозил Джулиани в 2017 году в Украину. И даже организовывал ему "подряд" в Харькове, где адвокат Трампа якобы помогал своими платными консультациями создавать городскую службу спасения. В общем, если знать, что искать и хотеть это что-то найти – всё возможно.

"Не исключаю, что американцы будут давить на украинскую власть, что может вызвать у нее некое сопротивление. Если бить придется по условно "своим". Как, к примеру, было с Дубинского, которого со скрипом исключали из фракции за обнародование "пленок Деркача". А вот по условно "чужим" бить могут. И даже с удовольствием. Мы видим это на примере ударов через СНБО по представителям ОПЗЖ, — подчеркивает Владислав Дзивидзинский. – Всё выглядит так, что после инаугурации Байдена (произошла 20 января) украинская власть делает всё для улучшения отношений с уже новой администрацией Белого дома. Мы видим это по действиям президента, СНБО, руководителей правоохранительных органов (МВД, ГБР, НАПК). Думаю, если будут соответствующие запросы, Украина может предоставить все интересующие американскую сторону материалы. И, вполне вероятно, это углубить разлом между Зеленским и Коломойским".

"Украину, как и раньше, используют для внутренних расследований в США"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация, победитель голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии" Алексей Голобуцкий считает, что дело Джулиани – это чисто американские разборки, хоть и связанные с Украиной.

"Мы не знаем пока, что именно там накопали. Но если в деле действительно есть украинские фигуранты, это точно будет не в плюс и им, и нашей стране в целом. Конкретные сюжетные линии дела пока не ясны. Зато ясно, что Украину, как и раньше, используют для внутренних расследований в США", — подчеркивает Алексей Голобуцкий.

Он также отмечает, что по снятию главы НАК Нафтогаз Андрея Коболева, за которого откровенно "топили" представители коллективного Запада, включая США, не скажешь, что украинские власти так уж зависимы от внешнего воздействия, как считают некоторые.

"Сложно понять, в какую игру играют представители Офиса президента. И играют ли, — размышляет эксперт. – Несмотря на сигналы из США, тот же Деркач, вбросивший в массы записи разговоров Байдена-Порошенко и названный в Штатах агентом РФ, у нас до сих пор на свободе и при депутатском мандате.

В Украине всё куплено, все связаны между собой. И если те же американцы реально хотят до чего-то докопаться, реально намерены прижать кого-то по, допустим, делу Джулиани, им нужно высаживать сюда десант ФБР, чтобы они брали местных фигурантов – и увозили за океан для допросов. У нас же подвижек не будет. Новая власть пришла – и что? Хоть кто-то из тех, кого следовало бы посадить, "сел"? По одним признакам вроде что-то делается против Коломойского, по другим – нет. Законодательство у нас не работает, зато процветает имитация деятельности".

Напомним, эксперты пояснили, какна олигархе Игоре Коломойском отразятся обыски в его офисе в Киеве, касающиеся дела Центрэнерго.

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