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ОБСЕ "не может оставаться нейтральной": глава организации сделал заявление в Киеве

Польша как глава ОБСЕ говорит, что для прекращения противостояния между Украиной и Россией нужна политическая воля

сегодня, 17:47
Автор:

Карина Ожерельева
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в четверг, 10 февраля, призвал все стороны проявить политическую волю для прекращения противостояния между Украиной и Россией, выступая во время визита в Киев как председательствующий в ОБСЕ. Об этом сообщает Reuters.

ОБСЕ "не может оставаться нейтральной": глава организации сделал заявление в Киеве

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау принимает участие в совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве - Reuters

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят Россия и Украина, а также члены НАТО, с 2014 года наблюдает конфликт между украинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе на востоке Украины.

Западные союзники Украины говорят, что они обеспокоены тем, что Россия, собравшая 100 000 военных у границы и проводящая совместные военные игры в Беларуси, планирует вторжение в Украину. Москва отрицает следующие планы.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией в Украине и вокруг нее. Как на Донбассе, так и об усилении военного присутствия России вдоль границы с Украиной и в Беларуси. В ОБСЕ мы будем продолжать делать все возможное, но для того, чтобы выполнить обязательства и навсегда возложить конец кризису, понадобится политическая воля и привлечение всех сторон", — сказал Рау на брифинге.

Выступая вместе с Рау, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в блокировании работы наблюдателей ОБСЕ и саботировании работы Трехсторонней контактной группы, дипломатического форума, в состав которого входят Украина, Россия и ОБСЕ.

"Сложную ситуацию невозможно решить без принятия сложных решений, и потому ОБСЕ не может оставаться постоянно пассивно нейтральной в этом процессе", – сказал он.

Как сообщали ранее "Комментарии", министр иностранных дел Великобритании прибыла в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/poland-osce-head-says-political-will-needed-end-ukraine-russia-standoff-2022-02-10/
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