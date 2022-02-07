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Общение на "ты" и конфуз: Путин и Макрон встретились в Москве (ВИДЕО)

После визита в Москву президента Франции ждут в Киеве

7 февраля 2022, 23:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в российской столице. Они общаются, называя друг друга на "ты". Президент Франции обращается к своему русскому коллеге, называя его Владимиром. Об этом сообщает РИА "Новости", обнародовав фрагмент видео.

Общение на "ты" и конфуз: Путин и Макрон встретились в Москве (ВИДЕО)

Встреча Путина и Макрона в Москве (фото из открытых источников)

Начиная встречу, глава России сказал, что рад увидеть французского коллегу впервые через два года. Макрон, отвечая, благодарил за выделенное для их встречи время.

Лидер Франции во время этой встречи отметил, что этот разговор может начать путь деэскалации для Украины и ставит своей целью не допустить боевых действий. После окончания беседы пройдет рабочий обед, и президенты выйдут на совместную пресс-конференцию для журналистов.

Но встреча не обошлась без заминок. Когда два лидера уже заняли места за общим столом, не было понятно, будут ли работать с ними переводчики. Используя синхронный перевод, обоим президентам необходимо было надеть наушник. Российский лидер это обстоятельство уточнил. Поняв, он кивнул и стал говорить.

Пока известно, что встреча президентов уже закончилась, она длилась 5 часов.

Макрон призвал Кремль остановить эскалацию у границ Украины. Он также заявил, что единственным путем для достижения мира и спокойствия в ЕС есть дипломатические переговоры и диалог, который будет продолжаться.

Заявления со стороны французской стороны еще нет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Макрон посетит Москву и Киев, удастся ли снизить градус напряженности. По мнению президента Франции, Европа должна пойти на уступки. Он намекает на то, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией. В Киеве Макрон будет рассказывать о необходимости выполнения минских соглашений. Но для нас этот визит важен тем, что Франция, как ядерная страна, подтвердит поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности.


 


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Источник: https://ria.ru/20220207/peregovory-1771547210.html
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