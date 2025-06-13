Обострение между Израилем и Ираном: МИД назвал 6 стран, в которые советуют не ехать украинцам

Украинское внешнеполитическое ведомство рекомендует украинцам не путешествовать в шесть стран Ближнего Востока после атаки Израиля на ядерные и военные объекты в Иране. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

"МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Государство Израиль, Исламскую Республику Иран, Иорданское Хашимитское Королевство, Республику Ирак, Ливанскую Республику и Сирийскую Арабскую Республику до стабилизации ситуации", — говорится в заявлении.

В то же время, всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуется сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неуклонно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или есть угроза вашей жизни или здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты [email protected] ", — говорится в заявлении.

Как уточнил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, важно предотвратить дестабилизацию в регионе Ближнего Востока, поскольку конфликт несет угрозу глобальной безопасности.

"Однако не следует забывать, что Иран поставляет оружие России", — подчеркнул Сибига.

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