Обострение между Израилем и Ираном: МИД назвал 6 стран, в которые советуют не ехать украинцам

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Кравцев Сергей
Украинское внешнеполитическое ведомство рекомендует украинцам не путешествовать в шесть стран Ближнего Востока после атаки Израиля на ядерные и военные объекты в Иране. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
В то же время, всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуется сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неуклонно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Как уточнил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, важно предотвратить дестабилизацию в регионе Ближнего Востока, поскольку конфликт несет угрозу глобальной безопасности.
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