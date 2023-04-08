Обострение: Истребители КНР пересекли условную границу Тайваня

КНР проводит учения вокруг Тайваня — они продлятся три дня. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

КНР розпочала навчання навколо Тайваню

Вооруженные силы КНР начали трехдневные военные учения "Объединенный острый меч" в морских акваториях вокруг острова Тайвань, передает DW. Пекин направляет самолеты, корабли и персонал в "морские районы и воздушное пространство Тайваньского пролива, близ северного и южного побережья острова, а также на восток от острова", сказал представитель НОАК.

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"Оперативная группа будет одновременно организовывать патрулирование и наступление вокруг острова Тайвань, формируя позицию всестороннего окружения и сдерживания", — указали позднее в государственной телерадиовещательной компании CCTV.

Китай задействует "дальнобойную ракетную артиллерию, морские эсминцы, ракетные катера, истребители ВВС, бомбардировщики, средства радиопротиводействия и заправщики", добавили там. В Пекине назвали маневры "строгим предупреждением" властям Тайваня.

Между тем глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на фоне учений подтвердила продолжение сотрудничества с Вашингтоном. Тайвань будет "продолжать работать с США и другими странами-единомышленниками, чтобы совместно защищать ценности свободы и демократии", сказала Цай на встрече с высокопоставленными чиновниками американского Конгресса в Тайбэе.



Напомним, что ранее КНР выразила протест против официальной встречи руководительницы острова с высокопоставленным представителем США. По мнению КНР, этот визит подрывает суверенитет КНР и ставит под вопрос политику единого Китая.

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